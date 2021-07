Vuelve al Festival de Jazz de València Cecile McLorin Salvant, una de las voces más reconocidas y singulares del panorama jazzístico internacional. Debutó en la edición de 2014, cuando era considerada como una joven revelación, y hoy subirá al escenario del Teatro Principal, a las 20.00 horas, para presentar al público valenciano su último trabajo The Widow, acompañada por el pianista Sullivan Fortner.

La cantante norteamericana, que ha agotado las entradas, supone una de las citas más esperada y la actuación internacional más relevante de la actual edición del Festival. La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacado respecto a este concierto que «las grandes voces del jazz siempre han estado presentes en nuestro festival, y este año tenemos a una de las grandes artistas internacionales del momento».

Tello resaltó la presencia femenina en el festival, que además «está teniendo una excelente respuesta de nuestro público, ya que tanto Arahi Martínez en el concierto inaugural, como las actuaciones de Cecile McLorin y de Andrea Motis han agotado rápidamente las entradas».

McLorin empezó su trayectoria artística obteniendo en 2010 el Thelonious Monk International Jazz Competition, y desde entonces ha sido ganadora de varios Grammys. En el álbum que presentará esta tarde, cada canción ofrece una perspectiva diferente de la complejidad emocional del amor.

Se trata de un repertorio que incluye composiciones de Richard Rodgers y Stephen Sondheim o en el visionario Stevie Wonder. Temas del cabaré francés y los primeros Rhythm and blues, junto con composiciones originales de McLorin Salvant. En este sentido, el director del Palau, Vicent Ros, destacó que el programa «presenta un formato íntimo y de comunión con el público, en la tradición del dúo vocal con piano que tanto nos gusta a los aficionados».

Los anteriores álbumes de la cantante americana, WomanChild y For One To Love, establecieron su estilo. Dreams and Daggers resalta su enfoque fresco: vivo y en el estudio, con un trío y un cuarteto de cuerdas, estándares y composiciones originales, unidas.