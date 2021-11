El Festival del Libro Sindokma reúne en La Nau de la Universitat de València desde esta tarde y hasta el domingo a una treintena de editoriales y sellos independientes cobrando especial protagonismo las actividades en torno a Manuela Ballester, Luis García Berlanga, en el año de su centenario, y Vicente Talens, a quien se homenajea cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento

El Festival vuelve al claustro de La Nau tras su edición online del pasado mes de marzo a causa de la covid, reuniendo a una treintena de editoriales independientes y sellos de libro de artista y edición contemporánea tanto de la Comunitat Valenciana como de diferentes puntos del territorio nacional. "Lo hace, de nuevo,subrayando lo que constituye su idiosincrasia: la puesta en valor de ejemplares y libros asociados al mundo editorial que habitualmente no suele tener la visibilidad adecuada, radiografiando, de este modo, el mapa editorial independiente", señalan los organizadores en un comunicado.

El festival, además de servir de punto de encuentro a editores que muestran ejemplares de naturaleza singular y proyectos que desembocan en el libro en sus múltiples morfologías posibles, también programa una serie de actividades paralelas, en forma de mesas redondas, presentaciones de libros, diálogos con sus autores y talleres infantiles pensados para fomentar la curiosidad de los más pequeños sobre la importancia del papel, más allá de las pantallas que absorben actualmente su atención.

En esta edición, que se celebra del 26 al 28 de noviembre, cobran especial significación las actividades que subrayan la relevancia de artistas como Manuela Ballester y Vicente Talens, fallecido hace cinco años, y el director Luis García Berlanga, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento, y a los que Sindokma dedica especial atención.

Así, esta tarde la pintora, ilustradora, cartelista y escritora Manuela Ballester tendrá un lugar destacado en la programación con el diálogo de apertura del festival ( que mantendrán Carmen Gaitán, historiadora del arte, y Ester Alba, vicerrectora de Cultura de la Universitat de València, el cual girará en torno a la publicación "Mis días en México", de la Editorial Renacimiento, en la que se recogen los diarios inéditos de Ballester durante su exilio mexicano. El artista valenciano Vicente Talens, de quien se cumplirán en enero los cinco años de su temprano fallecimiento, recibirá un homenaje por parte de amigos artistas como Quique Marzal, Cristina Alabau, Calo Carratalá y José Pla, a los que acompañarán Juan Araque, director del video realizado sobre el pintor objeto de la actividad, y la comisaria Marisa Giménez (Museo del Ruso de Alarcón).

El Aula Magna de La Nau acogerá el sábado 27, a las 18.00, la conferencia "Queridas berlanguianas" de la periodista, pintora y escritora Guillermina Royo-Villanova (autora del ensayo ‘Tamaño natural. El erotismo berlanguiano’, de Editorial Renacimiento), en la actividad ‘La mujer y Berlanga’, quien conversará después con Manuela Partearroyo ("Luces de varietés", en La uÑa RoTa, 2020) y Rafael Maluenda, director del largometraje documental ‘¡Berlanga!’, recientemente presentado en la Seminci de Valladolid.

Esta es una actividad organizada por la comisión del Año Berlanga de la Concejalía de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de València, encabezada por Teresa Cebrián, en colaboración con Makma, y en la que se pretende ahondar en el universo femenino de las películas del director de "Plácido". Debido al aforo limitado por cuestiones covid, quienes deseen asistir deberán solicitarlo mediante correo a sindokma@makma.net, con el asunto ‘La mujer y Berlanga’ incluyendo su nombre completo y teléfono de contacto.

Del escritor Mohamed Chukri (Zut Ediciones) hablará el sábado 27, a las 20.00, la poeta y doctora en Literatura y Estética en la Sociedad de la Información de la Universidad de Sevilla Rocío Rojas-Marcos, quien le ha dedicado especial atención a quien fuera un "niño sin infancia” criado en un “ambiente de violencia y sinrazón”, como ha subrayado la propia autora de ‘Mohamed Chukri. Hambre de escritura’. Con Rojas-Marcos estarán Jose Ramón Alarcón y Merche Medina, miembros del consejo editorial de Makma.

La música y la literatura, en forma de ciencia ficción, también adquieren protagonismo en Sindokma de la mano de Juanjo Mestre (autor de ‘Lux & Ivy. Una cita con los Cramps’) y Antonio Minerba (‘Exploding Lou Reed Multimedia’), quienes enlazarán los universos de The Cramps, banda de punk rock nacida en los 70 y hoy ya de culto, y del cantante Lou Reed famoso por su ‘Walk on the wild side’, donde la prostitución y la transexualidad aparecen a modo de temática subversiva.

Iñaki Torres, artista plástico y escritor, se acercará a Sindokma desde su Deusto (Bilbao) natal, para hablar de su novela ‘Numen’ (Àpeiron Ediciones), obra ganadora del Premio ‘Gregorio Samsa’ de Novela Breve 2021. Una historia de ciencia ficción en cuya sinopsis ya se nos sitúa en un presente fácilmente reconocible: “Una devoradora corriente de información ha fagocitado la realidad conocida. Todo sujeto, máquina o suceso, son ahora productos solo valorados por su capacidad de mantenerse permanentemente actualizados”.

La galería valenciana The Liminal, con Pablo Vindel al frente -quien organiza el cierre de la primera jornada mediante la performance ‘The Imaginay Pediment’, que desarrollarán los artistas cyriaco lopes terri witek-, encabeza una larga nómina de representantes del mundo artístico y editorial que conforman el programa de Sindokma, un festival organizado por Makma y Apacc (Asociación de Profesionales para la Acción Cultural Contemporánea), en colaboración con el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, el Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Universitat Politécnica de València.