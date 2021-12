Verónica Forqué ha sido hallada muerta en su casa de Madrid. La Policía Nacional ha confirmado que la actriz se ha quitado la vida a sus 66 años.

La estrella renunció el pasado mes a continuar en el programa MasterChef Celebrity por no encontrarse con fuerzas suficientes. "Hay que ser coherente y, si no puedo más, no puedo más", confesó la actriz.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) 22 de noviembre de 2021

En el último programa en el que participó ya tuvo que abandonar la prueba, lo que evidenció que Forqué no estaba atravesando un buen momento. De hecho, durante el transcurso del programa tuvo enfrentamientos con alguno de sus compañeros y contó que había sufrido episodios depresivos.

No obstante, cuando la estrella anunció su retirada del concurso recibió varios mensajes de agradecimiento por parte de los otros concursantes, como el de Miki Nadal, quien no se equivocó al decir: "Esta edición se va a recordar como la edición de Verónica Forqué". Por su parte, Bustamante le agradeció los momentos que les regaló.