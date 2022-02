¿Cómo será Valencia en el futuro? ¿Cómo afectará la tecnología a nuestro entorno físico? ¿Cómo serán los espacios públicos del futuro? ¿Cómo evolucionará la movilidad y cómo afectará a nuestras calles? El proyecto VALENCIA 360, de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y el centro de innovación Las Naves, a través de su laboratorio para un futuro mejor Futur·lab, trata de dar respuesta a estas cuestiones con la ciudad de València como escenario. La muestra, que estará abierta al público durante el mes de febrero en Las Naves, se ha presentado hoy oficialmente en rueda de prensa con la presencia de David Espinosa, coordinador de Futur·lab; Miguel Arraiz, director de proyectos de València Capital Mundial del Diseño 2022; Alexandre García Estellés de Non Architecture y algunos de los equipos que han creado las imágenes.

Non Architecture ha seleccionado a cinco equipos de diseñadores -valencianos e internacionales- y ha desarrollado junto a ellos una serie de visualizaciones de varias localizaciones de la ciudad de València. Cada equipo, con un estilo gráfico diferente, ha representado ese espacio en una imagen de 360 grados, permitiendo al espectador tener una experiencia inmersiva. Las imágenes se podrán visitar a través de un smartphone, un ordenador o gafas de Realidad Virtual. Así, a través de la tecnología y las imágenes impactantes, pretendemos llevar al gran público cuestiones de gran relevancia para el futuro de la ciudad -y del mundo-, como son la turistificación, el impacto de la tecnología, la escasez de recursos o la desertificación.

Los valencianos Quatre Caps, C•LAB Atelier, y Rarea; el arquitecto de Zimbabwe Lloyd Martin y el joven estudio de diseño Ex Figura, formado por dos arquitectos portugueses e italianos, han sido los equipos seleccionados para desarrollar las distintas imágenes de la ciudad de València en el año 2030.

En palabras de Xavi Calvo, director general de València Capital Mundial del Diseño 2022, “València 360 materializa de forma visualmente impactante nuestra voluntad de convertir la capitalidad y todo lo que conlleva en una oportunidad única para reflexionar sobre la València del futuro. Las nuevas generaciones de diseñadores están capacitadas para participar e incluso liderar un debate sobre las ciudades que queremos habitar en un futuro no muy lejano. València 360, como otros tantos proyectos e iniciativas impulsadas por València Capital Mundial del Diseño, se proponen construir un discurso y generar un legado que va a ir mucho más allá de 2022.”

La convocatoria “València 360” llamaba a equipos de estudiantes, profesionales, artistas… de hasta 5 personas que estuvieran interesadas en desarrollar, junto a Non Architecture, panorámicas impactantes que exploren València en 2050: gente curiosa sobre el espacio público y el futuro de la ciudad, capaz de generar imágenes que transmitan desde la excelencia, emocionada por el diseño y la arquitectura e interesada en crear conocimiento desde el diseño.

EXFIGURA

L’Horta Tomorrow

La agricultura sigue siendo una gran amenaza para la sostenibilidad del planeta. El uso desproporcionado de agua y territorio que ocasiona es el responsable de que innumerables especies estén en peligro de extinción, además de la alteración de los ecosistemas, tanto a escala regional como mundial. A medida que la vida desaparece, el paisaje se convierte en un vacío total.

Si la agricultura no cambia, ¿qué futuro le espera a la sociedad?

En València se podría proteger l’Horta, trasladando la producción a construcciones en altura. La agricultura vertical, a través de su eficiencia artificial, podría producir más alimentos, con mayor variedad, utilizando casi ningún recurso. Estas torres podrían convertirse en el nuevo icono de la ciudad Valencia: una visión innovadora de la agricultura, con el objetivo de un futuro brillante.

C-LAB

“To be, or to visit, that is the question”

Siguiendo la tendencia de otras ciudades europeas, el centro de la ciudad podría convertirse en un parque temático para turistas. Las actividades productivas y la dinámica capitalista transformarían nuestra plaza histórica en un lugar orientado al consumo.

Sin embargo, otra plaza es posible. La movilidad sostenible, la renaturalización urbana, las energías limpias y los modelos residenciales alternativos pueden transformar la plaza en el “lugar para estar”. Una maqueta de ciudad reproductiva mostrará la versión más amable de la plaza en la que cualquier persona podrá estar “a la fresca” junto a la fuente, pasear disfrutando del aire puro o comprar productos locales.

Lloyd Martin

Torre Miramar

Al explorar un enfoque más fundamentado acerca del discurso utópico/distópico, el diseño evolucionó hacia narrativas basadas en soluciones urbanas al problema de la rotonda de la Torre Miramar. La visión distópica explora el modelo actual de diseño urbano de ingeniería aditiva, resolviendo temporalmente los problemas relacionados con el transporte y la conectividad. La visión utópica recupera la rotonda a través de una transición hacia los vehículos automatizados y la inversión en infraestructura sostenible, brindando una oportunidad única para progresar más allá del urbanismo basado en combustibles fósiles. Habilitando un espacio público único y acogedor, catalizando una pieza importante de infraestructura pública y social y uniendo los elementos fracturados del entorno urbano.

QUATRE CAPS

ECOTOPIA

Año 2050. Planteando la civilización como una enfermedad para el planeta, describimos un futuro donde la utopía y la distopía nadan en paralelo y difícilmente pueden ser diferenciadas.

utopía + Distopía La población mundial no ha dejado de crecer, las decisiones políticas siguen tomándose de acuerdo a resultados cortoplacistas. Nada ha cambiado. El bienestar y la comodidad de la humanidad son prioritarios. Estamos al principio de una tormenta.

El año del cambio como única forma. Los fenómenos extremos efecto del cambio climático son evidentes y constantes. La sociedad sacrificó su forma de vivir, para que futuras generaciones puedan existir en este lugar. Con la humanidad confinada y aislada, la vegetación y la naturaleza vuelven a prosperar.

Rarea

Malva-rosa 2.0

Al fortalece se la existencia ‘online’ de los individuos, las comunidades de las que participan también se entrelazan con el espacio virtual. Lo que anteriormente se podía entender como una interacción ‘sin-lugar’ en la red, ahora cobra una presencia sólida, al permitírsele a la idiosincrasia de un colectivo enraizarse en un ‘lugar’ que se percibe claramente como habitable. ¿Qué pasa cuando esas comunidades forman ciudad? ¿Qué contendría esa capa virtual de la Valencia futura, con su cultura profundamente social tan bien representada en nuestra costa? Bienvenidos a los riesgos y bondades de la Malva-rosa 2.0, la playa virtual de Valencia.