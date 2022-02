El ciclo de conciertos Nits de Vivers volverá a celebrarse el próximo verano en la ciudad de València. Por el momento, la organización ha avanzado una parte de la programación que se desarrollará entre el jueves 28 de julio y el viernes 12 de agosto. El festival ofrecerá espectáculos de diversos géneros. Así, el público podrá disfrutar con nombres consagrados del panorama musical como Ana Torroja, La Casa Azul o Loquillo. Entre las primeras confirmaciones también destacan Fuel Fandango, Muchachito Bombo Infierno, El Columpio Asesino, Karmento y Cherry & The Ladies, así como el espectáculo This Is Michael en homenaje a Michael Jackson. Además, se debe resaltar la presencia de artistas valencianos como Los Zigarros, Santero y Los Muchachos, Is.Las, Novio Caballo o Ley Dj.

Fuel Fanfango +El Columpio Asesino + Ley Dj : 28 de julio

Santero y los Muchachos + Is.Las + Fat Gordon & Giorgio Bonetti Dj : 29 de julio

Ana Torroja + Karmento : 3 de agosto

Loquillo : 4 de agosto

La Casa Azul + Novio Caballo : 5 de agosto

Los Zigarros + Cherry & The Ladies : 5 de agosto

Muchachito Bombo Infierno : 11 de agosto

Tributo a Michael Jackson: 12 de agosto Entradas a la venta Las entradas para los conciertos de Nits de Vivers se pondrán a la venta a partir del próximo 2 de marzo, a las 12:00 horas, a través de la página www.nitsdevivers.com. No hay que confundir este ciclo con los conocidos 'Conciertos de Viveros', que forman parte de la programación de la Fira de Juliol.