La Orquesta de València (OV) actuará el próximo 8 de abril en la Sala Gaveau de París en la que será su primera salida internacional en 12 años y su vuelta a la capital francesa tras 72. Se trata de una oportunidad de "visibilizar" a la formación, que se encuentra en un momento "creciente" para intentar estar "en la primera división".

Así lo han anunciado la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, y el director del auditorio municipal, Vicent Ros, en una rueda de prensa en la que han subrayado la importancia de que la agrupación tenga proyectos de actuaciones y giras en el extranjero, así como grabaciones.

La cita en Sala Gaveau se gesta dentro del Año Iturbi que se celebró en 2020 para conmemorar el 125 aniversario del nacimiento del afamado pianista valenciano, pero, debido a la pandemia, no se pudo llevar a cabo. Ese enclave, con un aforo de alrededor de un millar de personas, fue muy relevante en la trayectoria de José y de Amparo Iturbi (ella, de hecho, dio allí en 1925 su primer concierto importante fuera de las fronteras españolas).

Ahora, tras consultar con el director de la orquesta, Alexander Liebrich, que estará al frente del concierto con unos 65 intérpretes, la OV viajará por fin a París con un programa de "sabor" francés y valenciano.

El recital se abrirá con la impresionista partitura 'Ma mere l'oye' de Maurice Ravel y continuará con el ciclo de canciones 'Les Nuits d'eté' op.7 de Berlioz sobre seis poemas del poeta Théophile Gautier. Esta obra será cantada por la mezzosoprano Anna Lucia Richter. La obertura 'La Capricciosa Corretta', del compositor valenciano Vicente Martín i Soler, y la romántica Sinfonía número 5 'Reforma' de Mendelssohn completan este programa.

La actuación será a taquilla y cuenta con la colaboración de instituciones como la Cámara de Comercio de Valencia, la Unesco o el Consulado de España en París, entre otras.

"PROYECTOS ENCIMA DE LA MESA"

Tanto Tello como Ros han confiado en que esta actuación sea "la primera al extranjero en mucho tiempo pero no la última" y, aunque han descartado dar detalles por el momento, desde la dirección del Palau se asegura que hay "proyectos encima de la mesa" en diversos países "y no solo en Europa". "Se trata de cosas muy interesantes que no se han hecho nunca. Ojalá salgan", ha exclamado Ros.

Para materializarlos, Liebrich ha iniciado en los meses que lleva al frente de la formación un trabajo para elevar el nivel artístico y "poner a la orquesta donde todos pensamos que debe estar", ha agregado el responsable del auditorio.

El propio Liebrich, en un mensaje grabado que se ha reproducido en el encuentro con los medios, ha manifestado que está muy contento de la colaboración que está manteniendo con los músicos, con "preciosos profundos momentos musicales".

"Es un honor y un placer presentar también la ciudad de València en este viaje. Para nosotros es importante tener un tour, pero es aún mas importante, en esta época muy difícil de una guerra cruel, que nosotros como orquesta internacional con músicos de tantos países podamos viajar juntos y como amigos a París", ha aseverado el maestro alemán.

Esta labor debería fructificar también en la reanudación de las relaciones con entidades culturales de Madrid y Barcelona, desde donde "últimamente no ha habido mucho interés por parte de los gestores", ha reconocido Ros. En esto influye también que el Palau, debido a las obras de remodelación pendientes, no dispone de su sala para ofrecer en los intercambios.

"La Orquesta está en un momento clave en que necesita que se la vea e iniciar intercambios", ha insistido el directivo. Por su parte, en este punto, Tello ha apuntado también que, para poder plantearse salidas, ha sido muy importante haber solucionado el problema que se arrastraba "históricamente" sobre el abono a los músicos de los derechos de fijación.