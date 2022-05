El realizador Dani de la Torre ha presentado esta tarde en los cines Kinépolis su nueva película, Live is Life, una historia de aventuras ambientada en el verano de 1985 y escrita por el novelista Albert Espinosa (Héroes, Polseres vermelles). La cinta, que se estrenará en toda España el próximo viernes 3 de junio, supone el tercer largometraje del director gallego tras la excelente acogida de El desconocido (2015) y La sombra de la ley (2018) y su periplo televisivo al frente de la serie La Unidad. El pasado febrero, De la Torre fue el encargado de dirigir la gala de los premios Goya que se celebró en el Palau de les Arts de València.

Tomando como referencia el mítico tema de la banda austríaca Opus, Live is Life representa el particular homenaje del cineasta a las películas de los años 80, "las mismas que forjaron mi vocación y me convirtieron en lo que soy", y al legado de referentes de aquella época como Steven Spielberg, Robert Zemeckis o Richard Donner. Protagonizada por los jóvenes Adrián Baena, Juan Manuel del Pozo, Raúl del Pozo, David Rodríguez y Javier Casellas, la película cuenta la historia de cinco amigos que planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica, la cual, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se cumplan. Una aventura que les hará crecer a través de un fascinante camino lleno de acción, emoción y esperanza, y que les dejará un recuerdo imborrable de aquel verano.

En palabras de Dani de la Torre, Live is Life "propone un regreso a aquella estética del cine de los ochenta, colorida, optimista, luminosa, que tanto marcó a los chicos de mi generación". También ha destacado que la película "reivindica la libertad, el poder volver a conectar con las personas, con la naturaleza. Esta historia trasmite la sensación de verano, aventura, contacto con la naturaleza, es algo mágico."