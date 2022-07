Del 16 al 22 de agosto de 2022, el Rototom Sunsplash reaterriza en el recinto de conciertos de Benicàssim para darle pulso a la escena festivalera más activa del panorama nacional, la que late junto al Mediterráneo.

La macrocita internacional reggae encara su 27º aniversario con un cartel de altura que arroja más de 80 conciertos transitando por una galería de géneros musicales extensa y diversa, como el festival en sí mismo.

Ese horizonte sonoro se extiende desde el roots reggae que representa el cabeza de cartel Burning Spear -que protagonizará el 22 de agosto una de las actuaciones más esperadas en el Main Stage- y otros platos fuertes del género como Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romeo o Clinton Fearon; al reggae actual de los Marley (Damian ‘Jr. Gong’ y Julian), Morgan Heritage o Alborosie; pasando por la apertura al afrobeats de Davido. No faltarán el ska (The Skatalites), el dub (O.B.F), el dancehall (Sean Paul), el hip hop (Mala Rodríguez) o la cumbia, con La Dame Blanche.

Precisamente la artista cubana representa el peso de voces femeninas que reunirá esta edición y que plasmarán esa exitosa apertura a los nuevos estilos musicales que enriquecen el certamen, como KTGorique (hip hop-rap), Samora (reggae, dancehall y afrobeats), Nkulee Dube (reggae-afrobeat) o Dub Princess (reggae-dub), sin olvidar el show especial de la barcelonesa Balkan Paradise Orchestra, que -en un formato exclusivo para Rototom- potenciará su puesta en escena con invitadas especiales como Santa Salut, Tribade, Travis Birds o el flamenco pop de Maruja Limón.

La escena artística valenciana estará presente con Auxili (Valencia) y Fakir & Kawak (Castellón) y los djs MushMaster y Nonai Sound.

“Hemos tejido un cartel para una edición que, tras dos años de silencio obligado, esperamos que sea increíble y en la que esperamos no traicionar las expectativas de un público que ha confiado y ha sabido esperar a que pudiéramos celebrar un festival como los de antes”, explica Filippo Giunta, director del Rototom Sunsplash.

El Rototom anima a ‘cambiar el mundo’

Pero la macrocita es mucho más que música. Lo muestra su lema, ‘We must change the world’, especialmente presente en el Foro Social, que a través de cinco ponencias y la proyección de cinco documentales -con sus correspondientes debates- hablará de pandemia, de guerra y de emergencia climática. Pero también de reencuentros y resocialización, de paz, de sostenibilidad y de esperanza.

Este compromiso social se palpa también en la filosofía greensplash de la cita, que da un paso más: Rototom Sunsplash será el primer festival con certificado de huella carbono, para medir y minimizar su impacto en el planeta. Amplía así sus políticas ‘verdes’, que mantienen el sello plastic free y el sistema de vasos reutilizables con fin social.

Este año, el certamen canalizará sendas campañas de captación de fondos: una para impulsar la investigación contra el SIDA, a cargo de las asociaciones Conquistando Escalones y CASDA; y otra a beneficio del Banco de Alimentos a través de FoodRation4All y de su proyecto ‘Nadie sin su ración diaria’.

Una experiencia completa para vivir en familia

No faltan las novedades. “Esta 27ª edición mantiene la esencia Rototom pero con una versión mejorada gracias a los cambios con los que volvemos a encontrarnos y a abrazarnos”, explican desde la organización.

El espacio más familiar del recinto, Magicomundo, suma la colaboración del Formigues Festival, otro referente benicense de las citas culturales para vivir en familia. Además, emerge Jamkunda, que releva a African Village; el público adolescente gana espacio en su espacio Teen Yard, que incorpora una rampa de skate y miniramp pro; y la Social Art Gallery se reubica y transforma en una gran plaza del arte.

Como guinda, para completar la experiencia festivalera: el restaurante internacional e inclusivo del festival, que permitirá degustar, sin salir del recinto, platos de Birmania, Japón, Venezuela, Argentina, Etiopía, Senegal, Costa de Marfil o Turquía, entre muchas otras propuestas.