Laura Pérez aún no se lo cree. La valenciana vive, en estos días, en una nube. La ilustradora ha sido nominada junto a Pablo Monforte a los premios Harvey de cómic por su obra ‘Náufragos’, que en España ganó el IX premio FNAC Salamanda Graphic en 2016. Los Harvey, por buscar un paralelismo, son al cómic como los Oscar al cine. Una nominación que se une a la recibida, hace un mes, por la Academia de Televisión de Estados Unidos a los Premios Emmy en la categoría a Mejor Diseño de los Títulos de Crédito por su trabajo en la serie ‘Solo asesinatos en el edificio’, de Disney +. Pérez, en este caso, forma parte del equipo formado también por Lisa Bolan, directora creativa; Tnaya Witmer, también diseñadora; y James Hurlburt, Evan Larimore, y Jahmad Rollins Rollins, animadores.

A ambas nominaciones se une que, el día 25, se publicará su nuevo libro ‘Espanto’, que reúne «un imaginario de lo absurdo, miedos, fantasías y situaciones inquietantes; dibujos en los que se entremezcla lo extraño y lo maravilloso a través del blanco y negro», explica.

Y es que la vida, reconoce la ilustradora, le sonríe: «Estoy supercontenta». Pero ese sentimiento, apunta, es pasajero porque ella es de las que «solo» vive el presente porque, dice, «no creo que mirar atrás me sirva de mucho para crecer». De hecho, confiesa, ni siquiera conserva los trabajos que va haciendo. «No conservo absolutamente nada. Quizás, mis padres, guarden algo, pero yo no. Intento avanzar». Sin embargo, los dos premios para los que está nominada son fruto del trabajo de hace unos años. «Todo es muy efímero. Las nominaciones o los premios, al final, solo significan que otros profesionales te arropan y me reafirman en que lo que hago está bien», comparte la ilustradora valenciana que se dio a conocer en el cómic nacional con ‘Ocultos’ (Astiberri), ganador del primer premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, el Ignotus 2020 al mejor tebeo nacional y el Splash Sagunt al mejor álbum nacional de 2019.

La artista, actualmente una de las referencias más internacionales del cómic español, ha trabajado para cabeceras de renombre como National Geographic, The Wall Street Journal o Vanity Fair y dio el gran salto al audiovisual de la mano del estudio americano Elastic, encargado de los títulos de crédito de éxitos como ‘Juego de Tronos’ o ‘The Politicia’. «Trabajar para el cine, y más concretamente para Disney, es una maravilla, una chulada. Toda una experiencia muy curiosa», afirma días antes de viajar a Los Ángeles dónde, el 3 y 4 de septiembre se entregaran los Creative Arts Emmys, y el 12 de septiembre acudirá a la gala de los Emmys.

«Siempre he tenido la intuición de que las cosas me iban a ir bien. No soy de tener miedo a nada"

Hasta que llegue ese momento, la valenciana se está tomando unos días de descanso en los que, entre otras cosas, está asimilando el éxito conseguido en los últimos años. «Comencé a publicar en Estados Unidos y Canadá y desde allí es desde donde me llegan los reconocimientos ahora», concreta.

«Siempre he tenido la intuición de que las cosas me iban a ir bien. No soy de tener miedo a nada y sí de adoptar una actitud positiva para atraer buena energía», afirma. «Cuando trabajo nunca pienso en qué va a venir después», dice. De momento, le llegan felicitaciones.