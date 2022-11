Los artistas exigen el aval del sector para salvar Bombas Gens

El posible rescate por parte de la Generalitat de Bombas Gens y la colección de la Fundació per Amor a l’Art, adelantado por Levante-EMV, está siendo una de las grandes sorpresas de la actualidad cultural valenciana. Cinco años después de la inauguración del centro cultural de Marxalenes, la Conselleria de Cultura estudia formulas para que el IVAM -dirigido por Nuria Enguita, anterior directora de Bombas Gens- gestione los fondos artísticos y la sede de la fundación creada por Susana Lloret y José Luis Soler.

Eso sí, el departamento que dirige Raquel Tamarit ha subrayado que el objetivo de este acuerdo es «enriquecer al conjunto de nuestra sociedad» pero no «salvar un proyecto privado con los recursos públicos de los valencianos».

La noticia ha causado sorpresa aunque, según coinciden fuentes del sector cultural valenciano, el rumor de que Per Amor a l’Art buscaba un soporte institucional para hacer remontar la trayectoria de la institución corría desde hace unos meses.

«Ya no nos sorprende nada, porque si rescatamos bancos al final también podemos rescatar fundaciones artísticas privadas y la sociedad civil no nos enteramos de nada», se queja Rafael Tormo, coordinador de la Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC).

Esta entidad se ha mostrado crítica con la dirección del IVAM y con la conselleria por decisiones como la creación del consejo asesor del instituto sin el consenso de las asociaciones profesionales del arte. Por ello, su portavoz reclama que la negociación de un acuerdo entre la Generalitat y Per Amor a l’Art para gestionar Bombas Gens cuente con la participación de los profesionales del sector. «Al final y al cabo -recuerda Tormo-, el dinero es de todos».

"Hacía tiempo que se comentaba"

«Hace tiempo que se comentaba que esto podía ocurrir -explica a este periódico el coordinador de AVVAC- y esperábamos que nos hubieran informado, así que reclamamos que las asociaciones profesionales del mundo del arte estemos representados en los organismos rectores e incluso los de fundaciones privadas que obtienen ayudas públicas».

Según ha reconocido Cultura, el acuerdo entre el Consell y Per Amor a l’Art podría incluir la protección y difusión de los fondos de la fundación, las más de 2.250 obras de fotografía y arte contemporáneo de unos 220 artistas que la entidad ha reunido en los últimos años con el asesoramiento de Vicent Todolí.

Sobre la posible adquisición, cesión o acuerdo sobre los fondos de Per Amor a l’Art, Cultura advirtió el martes que el IVAM «busca un encaje real para mantener la coherencia y el discurso artístico de nuestro museo de referencia de arte moderno». La asociación de artistas considera que el trabajo realizado al respecto por Todolí y la fundación «es muy interesante» pero reclama que cualquier decisión se haga también con el acuerdo de los profesionales y no como una simple intervención política.

Difundir el arte contemporáneo

«Per Amor a l’Art no deja de ser una fundación privada, con unos intereses privados -recuerda Tormo-. No sé ahora si la opción es un rescate de una colección privada que no está avalada por un consejo científico. Si tuviera el aval, sí que podría legitimarse que esa colección tenga un interés público, pero ahora solo tiene un interés privado».

Si el acuerdo afecta a la gestión del espacio de Bombas Gens, la antigua fábrica se convertiría en la segunda subsede del IVAM en la ciudad (la tercera en la Comunitat Valenciana con la sede de Alcoi), ya que en 2024 está previsto que el instituto inaugure sus instalaciones en el Parc Central. A este respecto, la asociación de artistas echa a faltar «que ciudades como Elx, Orihuela o Xàtiva no tienen acceso al arte contemporáneo», por lo que prefieren «un IVAM territorializado y vertebrador» para que todos los valencianos puedan conocer la colección y los proyectos artísticos.