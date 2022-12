Dani Miquel, el músico que igual le canta a Joan Petit que a Joan Fuster

Dani Miquel lleva ejerciendo de «alquimista musical» 55 años y dos meses, lo que viene a ser también su edad desde que nació allá por 1967 en l’Alcúdia. Como profesional lleva algunos años menos, aunque él prefiere no echar cuentas porque, recuerda, “el tiempo es relativo”.

«Mi vida musical empezó con 12 años tocando la dolçaina y como dolçainer ya iba chupando la cultura del País Valenciano. Después me fui a hacer música antigua, buscando nuestras raíces. Y después, cuando me doy cuenta de que los chiquillos ya no cantan nuestras canciones, me hago cantante de música infantil. Eso fue a principios de los 2000».

Y Dani Miquel es desde entonces eso, un músico que ha recorrido casi todos los municipios valencianos desde Vinaròs a Orihuela para cantarle a los más pequeños las canciones que a él le enseñaron sus mayores sobre maseretes, joan petits y xates merengueres, y unas cuantas más que él mismo ha ido inventando. Siempre en valenciano porque él se considera “un luchador de la lengua” y asegura que el valenciano es la «lengua más divertida que hay».

«Lo que yo hago es fomentar la alegría -explica-. He ido a lugares que lo primero que me han dicho es que aquí se habla castellano. Y yo les digo “y se habla un castellano de categoría, pero ahora vamos a cantar”. A los 10 minutos ya están todos encima de mí. Yo no quiero que se hable solo valenciano ni digo que el castellano es una patata, pero sí quiero fomentar nuestra lengua porque es nuestra y que haya libertad para usarla».

Una ambición temática

Dani Miquel tiene una voz reconocible y una pinta -con su gorra, su perilla y sus gafas de pasta- única que apenas ha modificado en todos estos años. Pero su música ha dado una vuelta fundamental en Volem, su último trabajo, el primero formado casi al completo con composiciones propias: «Es mi disco con más canciones mías y cuando uno se busca en su interior es cuando más delicado se encuentra. Si me mandas hacerte una canción, te la hago. Pero si la hago para mí es más delicado porque me estoy buscando a mí mismo».

Para escribir las canciones de Volem, Dani Miquel se ha buscado a sí mismo y también ha buscado en los demás. Por eso las letras animan a preguntar, luchar, escribir, jugar, escuchar, bailar, dar un grito en la montaña, dejar de mirar la pantallita y viajar lejos aunque sea con la mente. «Son letras que vienen de la experiencia de tantos años cantando por tantos pueblos y de las circunstancias del País Valenciano que está como está, de preguntarle a tantos niños y niñas qué es lo que quieren, de ahí que el disco se llame Volem… Es muy ambicioso».

Tan ambicioso que su autor -que se proclama «fusterià total»- ha incluido una canción repleta de aforismos del intelectual de Sueca. «Ya le hice una canción a Enric Valor porque me gusta que los niños sean conscientes de las cosas que tenemos en casa -recuerda-. Algo hará esta canción, al menos que les suene de algo su nombre. En mis canciones siempre hay una puntadita que nos consolida como país y como cultura».

Una ambición musical

Pero hablábamos de la música, del músico Dani Miquel que ha surgido en Volem, un melómano que sigue dando cabezazos con Led Zeppelin, que intenta comprender a Rosalía y al que se le notan las costuras cuando sus nuevas canciones infantiles tienen destellos del pop barroco de los 60, del easy listening de los 70 y de The Beautiful South, The Waterboys o Manel.

Así consigue, además, que los mayores no acaben odiando su disco a la octava vez que los pequeños les obliguen a pincharlo: «Desde que empecé en esto he tenido claro que quería hacer música para los niños pero que también le gustara al padre y la madre. No quiero ser un “aparcaniños” para que los padres puedan ir a hacerse una cervecita mientras canto. Yo trato a todos como a personas humanas».

Y una ambición en el diseño

La ambición de Volem también se nota en el diseño. La portada del libro-disco (publicado por Andana) es nada menos que de Manuel Boix y en su interior cada letra de la canción viene acompañada por ilustraciones de Joanra Estellés, Aitana Bernabé, Irene Bofill, Ada Sinache, Paco Giménez, Mariapi Miquel, Cristina Durán, César Barceló, David González, Aitana Carrasco, Estrella Bascuñán, Jordi Albinyana y Pablo Caracol.

«Tenemos que hacer cosas así porque el disco se acaba -reconoce y lamenta-. Muchos padres me dicen “bueno, te vamos a comprar el disco por amor a ti, pero no tenemos ni CD en el coche”». Sí es cierto que ya en sus anteriores álbumes, diseñado con Joanra Estellés, Miquel siempre ha incluido letras, consejos y propuestas didácticas. Pero las ilustraciones hacen de Volem un proyecto especial. «El primer disco que saqué así fue un caos económico, nos costó una fortuna. Este nos ha costado fortuna y media pero antes no tenía dinero y ahora sí. Ahora me lo puedo permitir».