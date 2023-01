Es una de las favoritas de la segunda edición del Benidorm Fest 2023. De hecho, muchos concursantes la posicionan como la ganadora del certamen. Pero, ¿quién es en realidad Fusa Nocta?

Fusa Nocta es el nombre artístico de Miriam Nares Signes, una joven de Gandia que comenzó en la música de manera autodidacta. Su nombre significa la "Nota de la Noche" en latín. Interpretará "Mi familia", un tema que mezcla flamenco y trap.

La valenciana lleva ensayando la coreografía de su canción, el plato fuerte de su apuesta, desde Navidad. "No me gusta encasillarme, esta canción tiene trap y tiene flamenco, pero va mucho más allá. Lo único que sé es que no es reggaetón", ha explicado.

El tema habla de la "familia que se elige", es decir, de los amigos. Improvisó la letra sobre una base que escuchó. De hecho, compuso la canción en el móvil, una herramienta indispensable en su trabajo.

Esta no será la primera vez que la joven de Gandia participa en un programa de televisión, ya que hace cuatro años fue una de las concursantes de "Factor X". Antes, Fusa Nocta actuaba con un grupo que hacía pequeñas giras por Madrid. Tras publicar los primeros vídeos en solitario comenzó a llamar la atención de la industria musical.

La valenciana actuará este martes en la primera semifinal del Benidorm Fest, junto a otro favorito, agoney, exconcursante de "Operación Triunfo".