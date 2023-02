Cenicienta, princesa de las varietés

Una Cenicienta no es una Cenicienta normal y corriente si se la dejas a Joan Font. Actor, dramaturgo, director de escena y fundador de Comediants, Font recibió hace unos meses el encargo del Palau de les Arts de coger la 'Cendrillon' de Pauline Viardot, una obra escrita y estrenada en los salones parisinos a principios del siglo XX, y hacer con ella lo que quisiera.

“Le dimos carta blanca”, admite el director de la ópera valenciana, Jesús Iglesias. Y el resultado es una producción singular que navega entre la ópera de salón y las “varietés” y que alterna la partitura original que pone música a la historia de la joven maltratada por sus hermanastras que se convierte en princesa, con cuplés y cancioncillas picantonas llenas de ironía y dobles intenciones. Todo ello aderezado con una representación escénica que en apenas una hora parte del costumbrismo más polvoriento y se refugia en la fantasía y el brilli-brilli surrealista. Marca Joan Font.

Libertad creativa

El pasado lunes por la tarde, los cantantes del Centre de Perfeccionament que protagonizan e interpretan esta particular “Cendrillon” que se estrena este jueves en el Teatre Martín i Soler, preparaban el ensayo general bajo la atenta mirada de Font y de Iglesias.

“Después de hacer La commedia è (in)finita (un recital que Font ideó para Carlos Chausson y Ramon Gener), Jesús me dijo “a ti que siempre te han gustado estas historias de acercar la ópera a la gente de a pie, ¿por qué no haces algo con la opereta esta de ‘Cendrillon’?", recuerda el artista catalán durante una pausa del ensayo. “Cuando empecé a leer el texto y escuchar la música -añade- me di cuenta de que se podía hacer una propuesta divertida dentro de los márgenes de una historia que todos conocen, de un cuento popular”.

“La obra de Viardot obedece a una serie de características propias de la época en la que fue escrita y que no todas son actuales -justifica Iglesias sobre el encargo-. Por eso le dije a Joan que cogiera la Cendrillon y la usara como base, pero que se sintiera libre”.

Una música histórica

Pauline García -fue Viardot cuando se casó con el director del Théatre-Italien, Louis Viardot- era hija del cantante y compositor español Manuel del Pópulo García y de la también cantante María Joaquina Sitches. Pauline también se dedicó a la música como intérprete y recibió la admiración de contemporáneos suyos como Brahms, Berlioz, Saint-Saëns o Schumann. También fue una reconocida compositora de canciones, música de cámara y obras escénicas como esta ópera cómica basada en el personaje de Cenicienta.

Cuando estudió la Cendrillon de Viardot, Font se quedó con que la compositora dejaba su obra “abierta” a que sus protagonistas interpreten canciones ajenas a la partitura. “Ella hizo esta ópera de salón en 1904, una época en la que había una corriente de las varietés por media Europa, incluida València. Pauline dice en la obra que se puede abrir a que cada personaje cante lo que quiera, que no es una ópera cerrada, así que era una propuesta perfecta para la idea que yo tenía”, explica el dramaturgo.

Una vez recogido el pie que Pauline le había dado, Font empezó a inventar una historia con la que rodear el cuento de la Cenicienta. Pensó en situar la acción en un grupo de trabajadores de una empresa de mudanzas como a las que ha tenido que recurrir él para instalarse recientemente en València. “Últimamente he hecho bastantes mudanzas y me he dado cuenta de que cada mudanza es una reflexión sobre tu vida”, señala.

"Volant" por los pueblos

Ataviados con sus monos azules, los operarios empiezan a jugar con los objetos que tienen que trasladar, se disfrazan y cantan viejos cuplés sobre plumeros muy cucos, juguetones y remolones y tangos sobre flores caídas esclavas de la cocaína. “A principios del siglo XX e incluso más tarde, España era muy aficionada a este tipo de espectáculos y canciones, a estas ironías, a estos contrasentidos, a estas dobles intenciones que se cantaban en las varietés”, recuerda Font.

A partir del hallazgo del libro de la Cenicienta y de la partitura de Viardot, el líder de Comediants va introduciendo a los trabajadores del mono azul en una histora en la que el vehículo de la mudanza se convierte en el escenario propio de un cuento y la que los objetos cotidianos de una casa se transforman en elementos casi con vida propia.

Este camión/palacio donde Font ha situado la acción de su Cendrillon cumple otro cometido tan simbólico como real: llevar en verano esta nueva producción a los pueblos que participan en Les Arts Volant en una versión en valenciano y que involucra a los asistentes en la actuación de los cantantes. Tal como destaca el dramaturgo, este “tour” abre la obra a un público más variado que el que pueda asistir a las primeras representaciones en el teatro Martí i Soler.

El sello "comediant"

Y también diferentes niveles de lectura que acercan esta producción al tipo de espectáculos que desarrollaba Comediants, la histórica y vanguardista compañía de teatro callejero que Font creó junto a Jaume Bernardet, Rita Kuan-Jin-Hua, Àngels Julian, Paca Solà o Quimet Pla. “Ese sello es evidente en todo lo que hago pero, sobre todo, cuando son obras que no tienen un guion cerrado como es en este caso -admite-. Aquí la historia es abierta y por eso me encanta montarla y acercarla al pueblo. Pero no para enseñársela sin para darle a la gente las llaves y que abran todas las puertas y ventanas que encuentren”.

La actual promoción del Centre de Perfeccionament protagoniza este título: Rosa Dávila (‘Cendrillon’), Mariana Sofia (‘Armelinde’), Iria Goti (‘Maguelone’), Pilar Garrido (‘La Fée’), Marcelo Solís (‘Le Baron de Pictordu’), Maximiliano Spósito (‘Le Comte Barigoule’) y el pianista Ignacio Aparisi. El tenor valenciano Álvaro Diana interpreta el papel de Le Prince Charmant.

El Teatre Martín i Soler acoge tres representaciones abiertas al público general de la obra los días 9, 16 y 18 de febrero, junto con una función reservada exclusivamente al público del programa didáctico ‘Les Arts és Educació’. Las localidades para ‘Cendrillon’ tienen un precio único de 30 euros.