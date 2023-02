Blanca Paloma representará a España en Eurovisión el próximo 13 de mayo. Lo hará con la canción 'Eaea', una canción que mezcla flamenco y electrónica y que es el resultado de la trayectoria de la valenciana con las artes escénicas.

El tema está firmado por la cantante ilicitana y por el compositor y productor José Pablo Polo, quien este viernes ofrece una charla en La Granja de Burjassot (dependiente del IVC) sobre diseño de sonido para las artes vivas. Ha hablado con Levante-EMV para narrar cómo fue el proceso de creación de 'Eaea', la canción que cantará Blanca Paloma en Liverpool.

José Pablo Polo y Blanca Paloma se conocieron en Madrid, cuando el productor y compositor preparaba una pieza para una obra de teatro. "Cuando la conocí estaba componiendo la música para la obra de danza 'Acciones sencillas' e hice un casting para elegir a tres cantantes con nociones de percusión. Una de ellas fue Blanca Paloma. A raíz de este espectáculo, me propuso que fuera el productor y el director creativo de su proyecto en solitario. Llevamos año y medio trabajando justos", explica.

Juntos han creado 'Secreto de agua', canción con la que se presentó a la primera edición del Benidorm Fest, 'Niña de fuego' y 'Eaea'. Aunque tienen más canciones creadas que todavía no han visto la luz.

José Pablo Polo acompañó a Blanca Paloma al Benidorm Fest y también estará con ella en Liverpool. La ilicitana se rodeó de un nutrido equipo de profesionales, muchos de ellos vinculados a las artes escénicas.

"Creé un equipo formado por las personas que había estado trabajando en el teatro. Entraron Paola de Diego, vestuarista y escenógrafa, el colectivo Dalia Negra para los contenidos audiovisuales, Alvaro Guisado para la iluminación y Paula Quintana como coreógrafa. 'Eaea' es para directo, para ser interpretada con un suporte escénico que iba a sostener lo que iba a pasar. La canción por sí sola se sostiene pero siempre tiene espacio para otros elementos. para hacerla más grande", explica el compositor.

La reacción que predijo su triunfo en el Benidorm Fest

Antes de ganar el Benidorm Fest y erigirse como representante de España en Eurovisión, Blanca Paloma recibió la ovación de la prensa especializada durante su primer ensayo en el certamen valenciano. "Creo que fue la mejor actuación de Blanca durante todo el Benidorm Fest. A partir de ese pase pudimos respirar, yo terminé llorando. Hasta que las cosas no las recibe un público no existe. A partir de entonces, supimos que podía sonar la flauta".

¿Va haber cambios para Eurovisión?

Si de algo se caracteriza Eurovisión es por la espectacularidad de las actuaciones. Por ello cabe preguntarse: ¿cambiará algo la actuación de Blanca Paloma?

"Yo soy de la opinión de que cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. Después del ensayo de la primera semifinal, tenía la propuesta de subir la base instrumental, pero me frenó la buena reacción del público. Ahora estamos trabajando en las cuestiones musicales. Quizá vamos a introducir cositas en la parte de efectos musicales. Pero nada más. Vamos a darle brilli brilli a ciertas cosas porque es Eurovisión. Pero la puesta en escena y la canción va a estar fundamentada en lo que vimos en Benidorm Fest".

¿Cuáles son las bazas de Blanca Paloma para gustar en Eurovisión?

"'Eaea' es una canción única, no hay ninguna igual. Desde el segundo uno hasta el final, sabes que esta es la canción de España y eso en Eurovisión es fundamental. Desde Remedios Amaya y Azúcar Moreno, que quedaron quintas, no hemos vuelto a llevar flamenco. Creo que hemos conseguido una propuesta que no tiene ningún cliché de nuestra cultura, porque no es extremadamente flamenca, va por bulerías y tiene palmas. Pero la voz de Blanca tiene música árabe y música del Mediterráneo", explica Polo.