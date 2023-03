Se ha estrenado la última «Bizarrap Music Session», esta vez con la colaboración del puertorriqueño Arcángel. Apodado como ‘La Maravilla’, el rapero de 37 años puede presumir de una carrera repleta de éxitos . Durante más de una década, ‘Arca’ ha sido (y sigue siendo) uno de los protagonistas de la escena musical urbana, algo de lo que ha vuelto a hacer gala en la letra de esta última canción.

Arcángel ha aprovechado el ‘macroescaparate’ que suponen los estrenos de Bizarrap para adornar su ‘flow’ único con referencias a otros artistas, entre los cuales no ha podido faltar la protagonista de la anterior sesión: «Descansé un par de años, volví y me pegué / Matándolos como Shakira a Piqué», canta en uno de sus versos, refiriéndose a los dardos de la colombiana a su expareja durante la «Session 53».

Otro de los guiños que Arcángel ha incluido en este tema ha ido dirigido a la Selección Argentina. Aprovechando la nacionalidad de Bizarrap, productor nacido en Ramos Mejía, no ha escatimado en nombres de iconos queridos por la hinchada albiceleste. «Este flow legendario no tiеne adversario, como Maradona en la cancha» o «Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo / La competencia la parto y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo» son solo algunas de las referencias que el artista ha utilizado para meterse al público argentino en el bolsillo. Arcángel inició su recorrido en la música acompañado de De La Ghetto (miembro de la reciente colaboración «Si quieren frontear» entre Duki y Quevedo), con quien formó un dúo sin igual a mediados de la primera década delos 2000. Más tarde, ambos se separaron y continuaron sus carreras de forma independiente.

Fue entonces cuando Arcángel ganó relevancia con «Feliz Navidad», una saga de ‘tiraeras’ con las que el rapero respondía cada diciembre a las críticas de diferentes artistas. Entre las víctimas de ‘Arca’ se encuentran cantantes de la talla de Wisin, Farruko o Tito el Bambino.

Más tarde, la irrupción internacional del trap latino llevaría a Arcángel a consolidarse como uno de los ‘perros viejos’ de la escena, donde acompañó a artistas como Bad Bunny, ganador del Grammy Latino por el mejor álbum de música urbana de los últimos dos años, desde sus inicios.

Lejos de retirarse, ‘La Maravilla’ no ha parado de publicar nueva música, destacando su trabajo más reciente ‘Sr Santos’. Este álbum, que vio la luz a finales de 2022, cuenta con las colaboraciones de artistas de la talla de Duki (en «Bottas»), Eladio Carrion (en «Papa Noel»), Bryant Myers (en «Spicy crab»), Myke Towers (en «Dígitos») o el mismo Bad Bunny (en «La Jumpa»).