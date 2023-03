Los Viveros, del 1 al 23 de julio, acogerán las actuaciones de los argentinos Fito Páez y TINI; el británico Jacob Collier; el puertorriqueño Gabriel Ríos; el italiano Alborosie; la norteamericana LP; y la formación escocesa The Waterboys. El cartel de los Conciertos de Viveros se completa con solistas y bandas como Lola Índigo, Rozalén, Mónica Naranjo, La La Love You o Los Secretos o intérpretes valencianos como La Fúmiga, Auxili, Pep Gimeno “Botifarra”, Colomet y Mr. Sanchez.

Siete artistas internacionales

Fito Páez visitará Viveros el 4 de julio. Lo hará en el marco de la gira europea que sirve para celebrar el trigésimo aniversario del disco El amor después del amor. Dos días después, el jueves 6, será el turno de otra argentina: Martina Stoessel, conocida por el nombre artístico de TINI. La cantante llegará a València con nuevo disco bajo el brazo, el reciente Cupido.

El siguiente artista internacional en actuar en el escenario de los Jardines de Viveros será el londinense Jacob Collier. Considerado el nuevo enfant terrible del jazz y poseedor de 5 premios Grammy, Collier es un multiinstrumentista y vocalista que se convirtió en un fenómeno viral por sus versiones de temas de Stevie Wonder y Michael Jackson, entre otros.

Ese mismo fin de semana, el domingo 16, el cantautor porteño Gabriel Ríos se encargará de abrir la velada antes de la actuación de Rodrigo Cuevas. El artista caribeño pondrá de largo en formato solista el disco Flore, un trabajo publicado en 2021 que recibió excelentes críticas en la prensa especializada. Gabriel Ríos explora los sonidos de su país natal para darles un tratamiento diferente a como sonaban los grandes clásicos latinoamericanos.

Laura Pergolizzi, LP, ha sido comparada a artistas como Chrissie Hynde, Leslie Feist o Gwen Stefani. La neoyorquina presenta el disco Churches en una gira que la traerá por primera vez a València el martes 18 de julio.

Alborosie & The Shengen Clan serán los cabezas de cartel de la fiesta de presentación del festival Rototom que tendrá lugar en los Jardines de Viveros el jueves 20 de julio. El italiano Alborosie es una de las grandes figuras del reggae del siglo XXI. Comenzó su carrera con la banda Reggae National Tickets. Después de publicar 5 discos con esa formación, el cantante comenzó un viaje para descubrir las raíces de la música reggae y la cultura rastafari y se estableció definitivamente en Jamaica. Hasta ahora, ha editado más de 50 referencias discográficas en diversos formatos. Su última larga duración vio la luz en 2021 bajo el título For The Culture. El cartel de la noche se completa con Auxili, grupo de Ontinyent, y Borumbaia Percusión.

Los conciertos se cerrarán el domingo 23 con la formación The Waterboys. Su líder, el escocés Mike Scott, siempre recuerda con aprecio sus visitas a València. Asimismo, el público local lo recibe con entusiasmo para revivir clásicos como “The Whole of the Moon”, “Fisherman's Blues” o “How Long Will I Love You” y comprobar, una vez más, la excelente reputación de la formación en directo. Hay que recordar que The Waterboys ha fusionado rock, pop, música celta, góspel y country en más de una veintena de discos desde principios de la década de los 80. El último de esos lanzamientos, All Souls Hills, vuelve a mostrar el alto rendimiento de Mike Scott y sus compañeros. Los valencianos Mr. Sanchez se encargarán de calentar el ambiente antes de la actuación de los escoceses.

El resto del ciclo

Los Jardines abrirán sus puertas a la música el sábado 1 de julio con las actuaciones de La Fúmiga, una de las formaciones valencianas con más seguidores; Miki Núñez, quien presentará un nuevo trabajo de pop-rock y toques mestizos; y Colomet, quien pondrá los ritmos de trap, reggaetón y pop electrónico. La polifacética Lola Índigo actuará el miércoles 5 para ofrecer al público los temas del disco El dragón, el cual verá la luz en las próximas semanas. Por otro lado, el viernes 7, el cantaor Miguel Poveda pondrá sobre las tablas el espectáculo Diverso, donde transita por el flamenco, el tango o la canción popular mexicana. El fin de semana se cerrará el sábado 8 de julio con la velada Poetas del Rock con los directos de las formaciones M Clan y Los Enemigos y la vocalista Ana Curra.

El miércoles 12, Los Secretos repasarán su extensa trayectoria en formato de sexteto. La cantautora Sofía Ellar actuará el día 13 y lo hará en el marco de la gira Libre, título de su trabajo más reciente. Cupido y trashi, compartirán escenario el viernes 14 de julio. Unas jornadas después, el día 19, el público de Viveros se reencontrará con Rozalén, quien ofrecerá en Valencia uno de los pocos conciertos que hará durante 2023. La manchega estará acompañada por Pep Gimeno “Botifarra”, gran recuperador de la tradición oral valenciana.

La próxima edición de los Conciertos de Viveros también contará con La La Love You, autores de temas de pop fresco y estribillos pegajosos, y Nena Daconte, que presentará el álbum Casi perfecto. Sus conciertos serán el viernes 21 de julio. La vocalista Mónica Naranjo también formará parte de la Gran Feria de València. Ella actuará el sábado 22 dentro de la gira Mimétika, donde continúa demostrando que es una de las mejores cantantes del país.

Los Conciertos de Viveros 2023

Sábado 1 de julio: La Fúmiga + Miki Núñez + Colomet

Martes 4 de julio: Fito Páez

Miércoles 5 de julio: Lola Índigo

Jueves 6 de julio: Tini

Viernes 7 de julio: Miguel Poveda

Sábado 8 de julio: 'Poetas del Rock' con M Clan, Los Enemigos y Ana Curra

Miércoles 12 de julio: Los Secretos

Jueves 13 de julio: Sofía Ellar

Viernes 14 de julio: Cupido + trashi

Sábado 15 de julio: Jacob Collier + Artista invitado

Domingo 16 de julio: Rodrigo Cuevas + Gabriel Ríos

Martes 18 de julio: LP

Miércoles 19 de julio: Rozalén + Pep Gimeno "Botifarra"

Jueves 20 de julio: Fiesta Rototom Sunsplash con Alborosie & The Shengen Clan, Auxili y Borumbaia Percusión

Viernes 21 de julio: La La Love You + Nena Daconte

Sábado 22 de julio: Mónica Naranjo

Domingo 23 de julio: The Waterboys + Mr. Sanchez