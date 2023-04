La escritora Elísabet Benavent (Gandia, 1984) regresa a las librerías con 'Cómo (no) escribí nuestra historia', un novela en la que la autora lo cuestiona todo. Una historia en la que "la verdad (no) es solo aquello que queremos creer".

Tras vender más de cuatro millones de libros, publicar 23 novelas y contar con tres adaptaciones de sus obras en la pequeña pantalla, 'Cómo (no) escribí nuestra historia' pulula por las andanzas de Elsa Benavides', una escritora de éxito con una crisis creativa y una obsesión: matar al personaje que la catapultó al éxito.

La escritora valenciana que ha revolucionado el género romántico hasta el punto de convertirse en todo un referente en este tipo de novelas, regresa con una nueva novela que lo cuestiona todo. Su protagonista, Elsa Benavides, es una escritora de éxito con una crisis creativa y también con una obsesión un tanto rara: matar al personaje que la catapultó al éxito. No obstante, la solución a sus problemas no es acabar con Valentina, la protagonista de su novela, ya que es la punta del iceberg de una herida que, sin embargo, es mucho más profunda.

En su huida, se encuentra con Darío, un músico recién llegado a París que también es su vecino. Elsa se convertirá en la protagonista de su propia historia. Una novela en la que la escritora nos muestra que a veces la verdad (no) es solo aquello que queremos creer. El libro, que ha salido al mercado esta misma semana, ya se ha convertido en uno de los más vendidos y promete ser uno de los mayores éxitos de la temporada literaria.

"Cualquiera puede pensar que soy yo"

"Cualquier persona podría pensar que soy yo. El lector tendrá que decidir lo que se cree y lo que no", ha explicado la autora en el marco de la II Jornada de Series de Ficción Espóiler en la Universidad Nebrija, donde no ha ocultado los nervios por el lanzamiento de su nueva obra.

"Al principio como no me jugaba nada, todo lo que pudiera pasar era bueno. Ahora tienes el miedo de decepcionar al público fiel que te ha estado leyendo todos los libros, miedo a haberte equivocado, a haber seguido una idea que pensabas que era correcta", ha explicado.

Desde la publicación de sus primeros libros, dentro de la saga En los zapatos de Valeria, Benavent ha sacado al mercado más de una veintena de títulos que han conquistado a millones de lectores. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, llegó a Madrid para cursar el máster sobre Comunicación y Arte en la Universidad Complutense. La publicación de su primer libro, En los zapatos de Valeria (2013), fue a través de una plataforma digital, sin el respaldo de un sello literario. Autopublicación de su primer título que, sin embargo, tardó poco tiempo en seducir a las editoriales literarias.

La Editorial Suma publicó su primera novela, a la que le siguió Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro, Valeria al desnudo y El diario de Lola (2015).

La saga que atrapó a millones de lectores ha sido traducida a diferentes idiomas como el francés, el húngaro, el croata o el eslovaco. Ha sido tal el éxito que incluso ha sido adaptada a la pequeña pantalla, con la firma de Netflix, con dos temporadas y protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott.

Le sigue la trilogía Mi elección (2014), la bilogía Silvia (2015), las novelas Mi isla, la biología Horizonte Martina (2016), Sofía (2017), Canciones y recuerdos (2018) -que también ha contado con adaptación cinematográfica protagonizada por María Valverde y Álex González-, Toda la verdad de mis mentiras (2019), Un cuento perfecto (2020), El arte de engañar al karma (2021), Todas esas cosas que te diré mañana (20229 y su última novela: Cómo (no) escribí nuestra historia.

Beta Coqueta, su "alter ego" en las redes

Benavent cuenta con un 'alter ego' en las redes a la que ha bautizado como Beta Coqueta, que cuenta con 419.000 seguidores y, a pesar de ser una influencer, asegura que no le afecta lo que se diga de ella. "Intento no creerme ni las malas críticas ni las buenas, porque es terrible estar pensando continuamente en el público que te va a leer y en sus opiniones", ha admitido. Aunque reconoce que se encarga personalmente de contestar a sus seguidores. "Lo leo todo. Invierto muchas horas al día en redes sociales, lo que pasa es que llega un momento en el que, de algún modo, tienes que parar".

Procura, no obstante, que no surja una brecha "inalcanzable" entre Benavent y Beta Coqueta. "Si la persona que proyectas en redes sociales es muy diferente a quién eres en realidad, crece la infelicidad y la frustración, por ello, intento que se me vea como soy, natural", ha indicado.

Y es que considera que, "en esta era, manejar las redes sociales es cómo manejar queroseno". "Debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos porque puede llegar a gente muy joven, que todavía está formando su propio criterio", ha considerado.

"El amor se ve, no se escucha"

Elísabet Benavent creció inventando cuentos, pero fue su hermana la que le despertó su afición por la lectura. "La casa de mis padres estaba llena de libros. Ellos siempre han pensado que si tienes acceso a la lectura, es más fácil que sientas curiosidad. Son grandes lectores, pero lo de mi hermana ya es una exageración. Es una caníbal y fue ella la que supo dirigir mi curiosidad hacia los libros adecuados". Su primera recomendación fue 'La historia interminable" y Benavent reconoce que ese libro le marcó su vida.

Durante mucho tiempo alternó la autoedición de libros en internet con el trabajo en una oficina. Con seis libros publicados y a las puertas del séptimo decidió apostar todo a la escritura. "Me di cuenta de que todos los planes de promoción de ese séptimo libro no eran compatibles con mi vida en la oficina. Lo consulté con la editorial y fueron ellos los que me dijeron: ahora sí, ahora es el momento de dar el salto".

A pesar de ser la abanderada de las novelas románticas ella es de las que consideran que el "amor se ve, no se escucha" y procura tratar en sus novelas la idea del amor sano. "Se ha instalado en nuestro ideario común cierto romanticismo que ha idealizado relaciones tóxicas. Por ejemplo, estas personas que dicen es que si tiene celos te quiere. He intentado que todo eso quede fuera de mis libros".

Consciente de que no posee la fórmula secreta del éxito, cree que es "una conjunción de suerte y tesón" y solo se atreve a dar consejos para escribir y terminar una novela. "Tienes que ponerte en duda constantemente y, sobre todo, tener a alguien cerca en quien confiar para que te sirva de lector cero", ha reconocido.

Lectora compulsiva, no se atreve a recomendar una novela, prefiere recomendar autores. "Por ejemplo, en novela negra, Javier Castillo, César Pérez Gellida, Santiago Díaz, Mikel Santiago. Me encantan las novelas de Máximo Huerta y, por supuesto, no puedo olvidar autoras como Espido Freire, María Oruña, Dolores Redondo, Luz Gabás o Alice Kellen, en novela romántica. Creo que ahora mismo tenemos un montón de autores españoles que escriben auténticas maravillas para llevarnos, desde el sofá, a cualquier punto del planeta", concluye.