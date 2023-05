"Bola de drac" torna a viva veu

En la vesprada del 2 de març de 1991 va aparéixer en les pantalles de televisió que havien sintonitzat Canal 9 un estrany xiquet amb una cua de mico solcant els cels muntat sobre un núvol groc. Moltes xiquetes i xiquets valencians ja coneixien a Son Goku, als seus amics i als seus enemics, gràcies als episodis de "Bola de drac" que s'estaven emetent en TV3 des de l'any anterior.

Però la seua arribada a la televisió autonòmica valenciana -que programava els capítols de la sèrie una hora abans que ho fera la catalana- va ser definitiva per a convertir al xaval amb cua de mico en un fenomen que va sobrepassar àmpliament totes les pantalles i va envair les cases, els parcs, les places dels pobles i els patis dels col·legis.

Tant és així que aquest dissabte, molts anys després que Canal 9 emetera en 1995 per última vegada un capítol inèdit de "Bola de drac", els fans de la sèrie -xavals de hui i xavals de llavors- han sigut convocats, no per a buscar les set boles del drac sinó per a sentir les veus que van donar vida -en valencià- a tots aquells personatges.

Reunits per Carlos D. Chardí, director de Yesterday and Today Produccions, Vicent Quintana (narrador i drac), Francesc Fenollosa (Geni Tortuga), Júlia Sorlí (Lunch i Bulma), Martí Pitch (Goku adult), José Luis Valero (Freezer) i Francesc Anyó (Vegeta), conversaran en la Japan Weekend que se celebra en Fira València sobre aquell fenomen televisiu del qual ells, confessen molts anys després, a penes es van adonar.

"Mentre féiem el doblatge desconeixíem la repercussió que anava tenint, no va ser fins que va deixar d'emetre's la sèrie quan vàrem descobrir l'impacte social que havia tingut, de com havia arrelat en l'àmbit social i emocional en tanta gent", explica Fenollosa.

Goku contra el conflicte lingüístic

Abans de ser la veu del Mestre Tortuga, Fenollosa va ser mestre d'escola, i per això la seua opinió és tan valuosa en assegurar que l'emissió en valencià d'aquella sèrie creada pel japonés Akira Toriyama en 1984 "va fer més per la promoció de la llengua que totes les campanyes institucionals".

"Una persona de Villena em va contar que el conflicte lingüístic que hi havia en els col·legis d'allí es va acabar quan va arribar 'Bola de Drac' i els xiquets volien aprendre valencià per a poder gaudir bé de la sèrie", recorda Fenollosa. Com llavors Canal 9 es veia a més a Múrcia i Albacete, també els xiquets i xiquetes d'allí van aprendre valencià per a enganxar-se tal com Déu mana a les aventures de Goku.

"Abans de la pandèmia ens reunirem en un saló de manga a Múrcia i la cua de gent perquè li signàrem un dibuix o li gravàrem un missatge en el mòbil amb la veu de Goku o el Geni Tortuga era enorme", afig Fenollosa, qui també recorda l'enganxament tipus serial que provocava la sèrie: "Hi havia gent prou majoreta que anava treballant pel món i que parava el seu cotxe davant qualsevol bar per a no perdre's el capítol del dia".

"És que era com un serial", confirma Júlia Sorlí, l'actriu alcoiana que va posar la veu de Lunch (aquella xica dolça i tímida que es convertia en una guerrera quan esternudava) i després la de Bulma i a la qual també hem escoltat com Sin-Chan o com la veu que ens anuncia les parades de Metrovalencia.

Des de Japó via França

El doblatge al valencià de "Bola de Drac" es realitzava en els estudis Pertegaz de Xirivella, on Fenollosa i el seu equip (ell era un dels quatre directors) ja havien traduït la sèrie de dibuixos "Guardians de la galàxia".

"Ens van arribar d'una sola tanda 200 capítols i anàvem al tall. Com acabem anant quasi al mateix temps que TV3, els guions no ens arribaven en català sinó en francés, que és d'on l'havien traduït del japonés", recorda Fenollosa. "Era un treball molt 'xulo' i molt sorprenent perquè s'havien fet molt poques coses de manga -explica per la seua part Sorlí-. Anàvem aprenent conforme anàvem treballant".

Violència i sexisme

Després d'un èxit brutal entre el públic infantil i juvenil, algunes queixes de pares per la violència de la sèrie van motivar el final abrupte de "Bola de Drac" en Canal 9 en el capítol 213, a punt que començara el 25é Torneig de les Arts Marcials.

Amb el temps -i davant la possibilitat mai complida que À Punt poguera recuperar la sèrie- les crítiques contra les aventures de Goku no han vingut tant per la seua violència sinó pel sexisme que transmetien alguns dels seus personatges, com aquell Geni Tortuga al qual doblava Fenollosa, i que patien altres personatges, com aquelles Bulma i Lunch a les quals doblava Sorlí.

"Mirant ara les coses... Té un puntet fort, sí. Però, jo què sé, a nosaltres en aquell moment ens feia molta gràcia que en uns dibuixos es feren aquestes coses", reconeix Sorlí. Fenollosa admet que doblar al molt calent Geni Tortuga suposava un repte precisament per això, per reunir en un sol personatge a un mestre de les arts marcials que a vegades semblava un home immensament cordial i altres un ésser hipersexual que no podia evitar sagnar pel nas quan veia a alguna xica en bikini.

"Sí, totes aquelles imatges de les braguetes i tal, sobretot en la primera temporada, eren molt impactants -admet-. Però al mateix temps, eren uns dibuixos que transmetien uns valors de treball en equip, d'una colla d'amics compartint un objectiu". Hui aquella la colla -o, almenys, les veus que les van fer immortals- es tornen a ajuntar.