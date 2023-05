Turismo de la Generalitat quiere que Les Arts siga acogiendo festivales mientras no haya alternativas

La posibilidad de que València se quede sin espacios para acoger festivales de música por las limitaciones impuestas en la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) o la recuperación de la Marina Sur para usos náuticos, han encendido las alarmas en el sector de la música en directo.

Si la pasada semana la Federació Valenciana de la Indústria Musical (Fevim), que engloba a 60 empresas del sector, avisaba de un comunicado de la falta de recintos al aire libre y de cómo puede afectar a su negocio, ahora ha sido el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, Francesc Colomer, el que ha alertado de que esta situación puede apartar definitivamente al «cap i casal» del circuito veraniego de los grandes conciertos en Europa. «Hay muchas giras y muchas bandas que no aterrizan aquí porque no hay espacios. Y si no hay espacios no podremos competir en el circuito de ciudades cosmopolitas. Es un reto urgente», ha subrayado Colomer.

"València necesita un espacio al aire libre"

Por ello, y a raíz de la información publicada por Levante-EMV ayer sobre la petición de CACSA (una empresa pública pero también dependiente de la Generalitat) a los promotores de que recorten los horarios y rebajen los decibelios de sus festivales para evitar las denuncias vecinales, el responsable de Turisme Comunitat Valenciana (TCV) ha insistido en que «en la industria musical es un clamor que València necesita un espacio al aire libre para actuaciones en gran y mediano formato» y que, mientras las administraciones y las promotoras no encuentren este espacio, la Ciutat de les Arts «ha de seguir jugando un papel importante».

«Sabemos que CACSA no es un espacio para conciertos, pero sí es un espacio icónico en la ciudad y una atracción para los artistas y el público», ha señalado Colomer. «Por eso -ha continuado- reconozco el esfuerzo de la Ciutat de les Arts por acomodar los festivales en su recinto y soy partidario de que continúe siendo así mientras no haya una alternativa».

Protección legal

En los últimos años, TCV se ha alzado como el principal apoyo público de los promotores de festivales, creando para ellos una marca, Mediterranew Musix, gracias a la cual estos eventos se benefician de ayudas económicas y de su declaración como bienes de interés turístico de primer orden. La Ley de Protección contra la Contaminación Acústica ha incluido una disposición adicional que permite eximir temporalmente de las limitaciones de ruido a los eventos protegidos por Mediterranew Musix.

Una de las razones por la que CACSA ha instado a los promotores de festivales como el de Les Arts o BigSound a adelantar el final de los conciertos son los escritos de queja por parte de los residentes en los edificios cercanos a la Ciutat de les Arts, que han llegado en valorar en 3.000 euros por persona una indemnización por los daños y perjuicios causados.

En este sentido, Colomer confía en que la tecnología «ayude en un futuro a mitigar las externalidades» que puedan generar las grandes concentraciones de público para asistir a conciertos.

«Con esa declaración abrimos una puerta de seguridad jurídica para los festivales, de modo que tengan el mismo tratamiento que también que unas fiestas patronales, las fallas y otras convocatorias extraordinarias en las que hay cierta laxitud y permisividad en cuestiones de horarios o ruido», ha recordado Colomer. «Pero los festivales también han de luchar para que no se produzcan abusos y disminuir en lo posible las molestias que puedan provocar».