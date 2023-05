La cantante y presentadora Ruth Lorenzo será la encargada esta noche de dar los puntos españoles en el festival de Eurovisión 2023. Es la primera vez que RTVE apuesta por una representante española de una edición pasada para esta tarea, que hasta ahora realizaba Nieves Álvarez.

Cabe recordar que Ruth Lorenzo estuvo sobre el escenario en la edición de 2014, con la balada “Dancing in the rain”. Ahora, esta noche tendrá otro papel durante el festival de la canción, pero no menos importante.

Conexión en directo para los puntos

Asimismo, hay que destacar que la conexión en directo se realizará desde Benidorm, que también acoge el Benidorm Fest desde hace dos años, el festival español del que surge el representante de España para la cita europea.

Faltará ver a quien le da el público y jurado español los ‘twelve points” y en qué posición quedará la valenciana Blanca Paloma, que defiende el tema "Eaea".