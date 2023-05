"No he vist cap ciutat que tinga un riu sec que no porte aigua i siga més bell. No vols ser exemple, però has inspirat a qui necessita ressuscitar". D'aquesta forma comença "La llum que tu tens", la nova composició d'Àlex Blat en la qual el líder de Tardor ret tribut a València i a moltes de les circumstàncies que l'envolten, inclosa la seua literatura: "Eres una història de pell resistent, t'escriuen Noruega i et para tan bé!", canta Blat amb May Ibáñez en referència a la novel·la de Rafa Lahuerta. "He vist grans ciutats que lleven l'alé, però mai he trobat eixa llum que tu tens".

València ha revolat durant anys al voltant d'Àlex Blat com una cançó pendent. La qüestió era com retre eixe homenatge, «sense massa arquetips ni solemnitat, però alhora d'una manera emotiva», confessa l'autor. Ara, en plena maduresa creativa, el compositor ha enllestit el seu tribut a la ciutat, que comença transitant un riu sec i culmina en el lloc d'on mai es vol fugir, la pròpia llar. Una ciutat maternal Eixa llar és La llum que tu tens, tema que Blat compartix amb una de les veus més aborronadores de la nostra escena, May Ibáñez. «Fem moltes cançons sobre les persones que passen per les nostres vides i ens deixen una marca, però no sobre les ciutats, i València mereixia una visió així, renovada, que transmeta el que és la ciutat ara: acollidora, oberta i també amb una llum, com diu Àlex, que no ha vist en cap altre lloc», reflexiona l'artista. Els dos cantants dibuixen una ciutat maternal que desperta a qui ha de marxar l'anhel de tornar. La lletra avança en versos decasíl·labs, una veta clàssica a la seua mirada contemporània, i havia sigut escrita per Blat molt abans de trobar la melodia, el piano i les textures de sintetitzadors que va compondre a sis mans juntament als productors Pau Paredes i Guillermo Sanz, durant els dies que els tres van compartir a la casa del cantant a Sant Rafael. Allí van gestar el que serà el pròxim disc de l'autor. La dolçaina interpretada per Hèctor Peropadre introduïx un matís melancòlic i arrelat a la terra a una cançó tan plena d'emocions i de lectures com la que aporta la il·lustració de portada, obra d'África Pitarch: València és també eixes flors inversemblants que naixen a les escletxes de l'asfalt. La segona estrena de ‘Margulis’, la cooperació feta disc La llum que tu tens formarà part de Margulis Vol.1, un EP de cinc cançons que es va estrenar amb L'oblit, cançó escrita i cantada juntament amb Pablo Sánchez, de Ciudad Jara. El disc girarà al voltant de la idea de col·laboració com a motor de la creació musical i porta el nom de Lynn Margulis, la reconeguda biòloga que va proposar la cooperació com a mecanisme evolutiu front a la competició darwinista. Cada cançó comptarà amb una col·laboració especial i vorà la llum els pròxims mesos, alhora que Àlex Blat enceta una gira que el durà a escenaris com el Sons al Botànic de València o les Nits del Castell de Montesa, entre d’altres.