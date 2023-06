"Con seis años ya veía que el mundo es ‘chungo’ para las mujeres"

La cineasta Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 1960) ha recibido el premio Pau i Justícia que otorga el Humans Fest, el festival de cine y derechos humanos que se celebra en València hasta el 10 de junio. En este marco, la Filmoteca exhibe un ciclo de trabajos suyos como «El sostre groc» y películas seleccionadas por la directora.

El galardón lo recibió este jueves, en La Beneficiència, por su «marcada perspectiva de género en su trayectoria, ayudando a deconstruir la representación femenina y la masculinidad tradicionales en el ámbito audiovisual».

¿Qué supone haber recibido el premio del festival?

Un premio que se llama Paz y Justicia impone mucho, porque yo no he hecho nada por la paz y oigo la palabra y pienso en las miss... La justicia sí que es algo que me toca. Una de las cosas que he sentido es que en mis películas, documentales y otras piezas, he intentado hacer justicia a personajes olvidados: a una mujer que fue soldado en Chad, o a las chicas de El sostre groc... Aunque lo que querríamos es ver a los responsables de esas cosas en los tribunales, sí que siento que lo que he hecho ha empujado un poco hacia la justicia. Me hace mucha ilusión este premio.

¿Hay un cine comprometido y otro no? ¿Tiene que serlo? ¿O cada director debe crear lo que le apetece, sin más?

Cada cineasta tiene que encontrar su camino sobre lo que quiere contar. Algunos cuentan la vida cotidiana.... Junto con Agnes Varda, para mí uno de los referentes fue Chantal Anne Akerman. En la que ahora se considera una de las mejores películas de la historia del cine ves a la actriz Delphine Seyrig lavando platos durante mucho rato y algunos ‘señoros’ dicen que eso no es cine... Le dio una visión política y comprometida a la vida cotidiana.

Posiblemente George Lucas piense que con Star Wars hace cine comprometido; está comprometido consigo mismo, lo cual ya es mucho y es coherente. Ahora bien, si lo comparas con Ken Loach, él habla de cosas que nos tocan mucho más. Pero somos libre y una de las cosas buenas del cine es que permite vivir vidas que ni te imaginas.

No sé si hago un cine especialmente comprometido con mi época, creo que he creado una galería de personajes femeninos que sí representa muchos factores de la naturaleza femenina, pero no sé si he llegado mucho más allá.

¿Qué le mueve para escribir y dirigir?

A mí, la curiosidad. Es lo que me empujó a ser director de cine. Supongo que uno de los grandes motores es ese, y el miedo, que todos tenemos al hacer cualquier cosa, pero hay que hacer como si no tuviéramos.

«Mi vida sin mí» cumple 20 años, ¿Qué balance hace? ¿Su vida podría ser posible sin cine?

Seguramente sí. Tendría otra de las muchas vidas que me hubiera gustado, pero el cine ha hecho posible que me creyera japonesa, estar en el Polo Norte o tener una librería en la Inglaterra de los 50... Es el único balance que hago, no soy muy de balances.

Este Humans Fest se centra en la igualdad de género. ¿Algunas de sus películas se interpretarían diferente hoy, tras la ‘ola’ feminista? ¿Fue pionera en visibilizar a la mujer?

Yo creo que no, no lo sé. Para mí era algo natural, como respirar y también he creado personajes masculinos interesantes y multifacéticos. El otro día vi el making off de Cosas que nunca te dije y hay una conversación con Lily Taylor y Leslie Mann sobre feminismo, y ahora diríamos lo mismo.

Yo tenía seis años y ya veía que el mundo era ‘chungo’ para las mujeres y muchas niñas se han sentido así.

Ahora hay una sobrevaloración del relato, y es tan falso como el no relato. Cuanto más capas le ponemos a las cosas, menos vemos la realidad. Yo veía cómo trataban a mi hermano y a mí, y estaba mal... luego leí a Simone de Beauvoir y Judith Butler. Es tan natural como tener los ojos y los oídos abiertos.

¿Hacia donde va el cine?

Tengo muchos altibajos. De repente veo una oleada de películas que no me gustan y pienso que es un horror, fatal, no merece la pena... y luego me acuerdo, por ejemplo, del último Festival de Venecia, con cuatro películas magistrales que me devolvieron la esperanza. Tenemos una herramienta cojonuda, la cámara, y hay que ver cómo integramos la Inteligencia Artificial a la narración. Espero que el cine sigue estando vivo.

¿Cree que será útil la IA?

Me escama mucho que uno de los cerebros de la IA haya dejado su trabajo, aunque tiene 72 años... Yo cuando de adolescente leía a Ray Bradbury tenía la esperanza de que ese mundo con androides fuera hacia lo mejor de la naturaleza humana, pero igual va a ser otra cosa.

Y, entre campañas electorales, ¿qué pasará con la cultura?

Espero que resistamos, que podamos seguir dando testimonio de cómo vemos las cosas, con libertad, pero si no hay medios ni presupuesto para incentivar la cultura, no sé muy bien cómo lo haremos.

No sé si es una prioridad, si lo debería ser... sí pienso que la ecología es la prioridad y nunca he entendido por qué en España no hay un partido ecologista como dios manda y bien hecho, siendo uno de los países más afectados por el cambio climático.

Ha estado grabando una nueva película, «Un amor», ¿qué nos puede adelantar?

Está basada en la novela «Un amor», de Sara Mesa, que me gusta muchísimo por su escritura comprometida con ella misma y poco complaciente. La esencia del libro está y estoy contenta con la película, aunque es de las que hace daño. Espero que a la gente le guste, aunque no sé si esa es la palabra. No deja indiferente.

Carla Simón ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía. ¿Qué le parece?

Carla tiene un talento inmenso, se lo merece, absolutamente, y me parece que no hay persona que se lo pueda merecer más que ella, así que estoy muy contenta. Ya la ha felicitado y espero poder celebrarlo con ella pronto.