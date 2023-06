«La moda y el arte valenciano necesitan ayuda. Desde Acumova, queremos apoyar a los y las artistas, tanto emergentes como con una clara trayectoria, porque entendemos que su aporte cultural enriquece a la sociedad. Conscientes de que queda mucho camino por recorrer, nos sentimos llenos de energía para ello, porque el fin no puede ser mejor; facilitar, visibilizar y potenciar el talento artístico», lanzaba anoche Sergio Puig, Presidente de Acumova y Director de la Mediterránea Fashion Week Valencia, durante la presentación oficial de la asociación. Todo un encuentro social que reunió a más de doscientras personas y el que, en pleno cambio de gobierno tanto autonómico como local, los presentes aprovecharon para reclamar más ayudas para colocar al sector «en el nivel que se merece».

Una entidad que, arropada por diseñadores como Isabel Sanchis, Carlos Haro, Alejandro Resta, Luis Rocamora, Mario Salafranca o GAU y artistas multidisciplinares como Jesús Arrúe, Yica Djuric o Emiliano Moasciaro, nace para promover y representar los intereses comunes de la moda, la cultura y el diseño valenciano. Para ello, anunciaron, organizarán diversos actos como desfiles, ponencias o exposiciones, a través de un programa de actividades e iniciativas que buscarán fomentar la visibilidad de los profesionales y creadores valencianos.

La pasarela en el Only You

En el acto realizado en el Only YOU Hotel Valencia -antiguo Hotel Astoria- se anunció que el espacio oficial de la próxima Mediterránea Fashion Week 2023, que se celebrará del 5 al 8 de octubre, será este mismo céntrico hotel- el año pasado se realizó en el hotel Las Arenas-. Hasta septiembre, anunciaron, no se desvelará el nombre de los diseñadores que participaran en la segunda edición de esta pasarela de moda valenciana.

Así, todo apunta a que en València, y en el mismo mes, se celebrarán dos pasarelas ya que desde Dimova, Associació de Dissenyadors de Moda, se está organizando una nueva edición del CLEC-