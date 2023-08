Un mes después de finalizar el FIB, Benicàssim vuelve a convertirse en el epicentro de uno de los festivales más importantes de la Comunitat Valenciana. La 28 º edición del Rototom Sunsplash abrió ayer sus puertas a los miles de amantes de la música reggae, que disfrutarán de este evento hasta el próximo 22 de agosto.

Durante la jornada de ayer, los presentes pudieron disfrutar de la magia de Don Carlos, considerado uno de los principales protagonistas de la música jamaicana de los años 70 y 80. Tras él, fue el turno de la barcelonesa Lia Kali, que ya se ha hecho un hueco dentro del panorama musical español.

La esencia de Bob Marley estuvo presente en este primer día de la mano de Junior Marvin & The Legendary Wailers, uno de los artistas más importantes de la historia. El colofón llegó con Lila Iké, artista que demostró que el reggae tiene un futuro muy prometedor.

La primera jornada también estuvo marcada por la Reggae University, donde se proyectó "We must change the world", de Tommaso D'Elia y la presentación en exclusiva del libro en español "La Isla del Tesoro. Historia de la Música Jamaicana del siglo XX" con Carlos Monty, Ragnampaisser, Doctor Decker y David Katz, entre otras actividades.

Las actividades siguen

La segunda jornada estará caracterizada por la presencia del exponente del reggae africano Tiken Jah Fakoly. El escenario principal también acogerá durante el día de hoy al francés Biga Ranx, que representa a la nueva generación de artistas europeos de reggae que se expresan al más alto nivel. Completarán la noche Barrington Levy, quien desde los 70 ha atravesado con estilo las épocas y cambios de la música jamaicana gracias a su increíble voz, y Capleton con un estilo vocal absolutamente incendiario.

Debates

El plano social también marcará la agenda de hoy con la sesión "United for Peace" -nombre de esta edición-. El foro reunirá al experto en geopolítica y prevención de conflictos y codirector del IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) Jesús A. Núñez y a la periodista y experta en derechos humanos Olga Rodríguez. Por su parte, los asistentes también podrán disfrutar de la charla "La luna está en Duala" con el activista, experto en migraciones y derechos humanos y escritor Sani Ladan y la activista Viviane Ogou, fundadora de Puerta de África, que fomenta el empoderamiento juvenil, la investigación y la divulgación en torno al continente africano.