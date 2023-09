Raimon íntimo

Hace seis años que Raimon se bajó del escenario. El 28 de mayo de 2017 dio su último recital en público en Barcelona. Quedan sus canciones y sus libros, como el CD y DVD del concierto de despedida del cantautor en el Palau de la Música de la capital catalana. Mañana se presenta su libro Raimon. Personal i transferible (Empúries), los apuntes más íntimos desde el día de Navidad de 1981 a la Nochevieja de 1983. Dos años donde Ramon Pelegero (Raimon, Xàtiva 1940) reflexiona sobre la vida, el arte y su compromiso cívico, con paseo incluidos por su geografía: Xàtiva, València, Barcelona, Roma y Xàbia. Las ciudades donde nació, estudió, vive, la de su mujer Annalisa Corti, y su casa junto al Mediterráneo.

Raimon explica al final del libro, que en 1981 volvió a grabar todas sus canciones porque pese a la muerte de Franco, hasta un año antes las canciones pasaban por la censura. «Pensé que describir todos los momentos de las grabaciones podía interesar, y empecé a escribir el dietario que se publicó el 1982 con título Les hores guanyades». Y luego siguió escribiendo «para reflexionar sobre lo que estaba viviendo y por qué pensaba que durante aquellos años se estaba intentando de vivir en ‘democracia’. Comenzaba una época diferente que condicionaría el futuro de este país, o al menos así lo pensaba yo».

Amigos

Raimon se sumerge en la literatura de la intimidad, donde se revela como un crítico confeso, su relación con la música y sus conciertos, sus lecturas y la relación con sus amigos, que son Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Alfaro, Manuel Vicent, Joan Fuster, Salvador Espriu, Maria del Mar Bonet y en todo su escrito sobrevuela Annalisa Corti.

Cuenta viajes con ellos, comidas, cenas y sus complicidades. Pese a afincarse en Barcelona, donde se mueve en el círculo de la izquierda crítica con Jordi Pujol, se nota el interés por estar conectado con la realidad valenciana a través de sus amigos. Además de su pesimismo sobre la política valenciana, desvela su primer encontronazo con el pujolismo, cuando renunció a formar parte del primer grupo de veinte condecorado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya -«una mensa de Légion d’Honneur»-.

Relata como escribe los versos para posibles canciones, siempre en una hoja en blanco de medida holandesa. En cambio, el dietario lo escribe en libretas pequeñas «on vaig anotant de manera informe una mena de dietari que és poc o gens diari».

Cansado de cantar

El de Xàtiva es constante, con entradas casi cada día. La mayoría cortas, donde deja su opinión sobre la noticia del día de los periódicos, de alguna lectura o comenta la conversación con algún amigo.

También habla de su oficio. El 20 de octubre del 83 comenta que mañana viaja a Frankfurt para una serie de recitales de varios días. Tras confesar que hace las maletas, compra Biodramina y se prepara para pasar fío, escribe: «No tinc gens de ganes d’anar a Frankfurt. Estic cansat de cantar tant. Els projectes continuen enlaire i no es veu la manera de fer-los reals i factibles». Entonces se queja que ha pasado el tiempo donde cualquier viaje le ilusionaba, y añade que viajar no le desagrada, sino que le incomoda «viatjar per cantar».

23-VIII-1982 «Ricard té la sensació d’estar ben sol dins del seu partit a Valènvia»

4-IX-1982 «El fet que els socialistes tinguin possibilitats de guanyar mobilitza fortament el gran capital que desitjaria una coalició de totes les forces no progressistes»

7-VI-1983 «El viatge a Xàtiva em va costar cent cinquanta-una pessetes. Des que valia cinc duros, és a dir vint-i-cinc pessetes, que no recordo haver anat en tren a Xàtiva. Durant el viatge, a la meva memòria venien els noms de les pròximes estacions. Els vaig encertat tots».

12-VI-1983 «Em preocupa el fet que últimament, si parlo molt, fumo molt, bec molt i dormo poc o no dormo em quedo sense veu. Abans no em passava això»

19-VIII-1983 «Milers de persones ompliren ahir a la nit la placeta de la Galera, el carrer de les Ànimes, la pujada al Castell fins a la placeta del Trinquet, i més de mig carrer Blanc. Era impressionant, fou un recital bonic i molt emotiu, almenys per a mi. Em vaig sentir estimat per la gent del meu poble. Estic content»

2-X-1983 «A Xixona, l’Ajuntament ens ha declarat ‘grats’ a Fuster, Eliseu, Alfaro, Oleza i a mi, en resposta als regidors de la coalició Alianza Popular, que a València van declarar-nos ‘no gratos’»

Los últimos apuntes de Personal i Transferible son más extensos. Estamos en la Navidad del 83, y nota los primeros síntomas de desencanto pese a ser «un lluitador contra tot tipus de dictadura».Sin embargo, deja escrito hace ya cuarenta años, su desinterés por la política, «ara que aquesta societat té els canals habituals del sistema parlamentari».

Raimon cumplirá 83 años el próximo diciembre, y ahora está centrado en su proyecto de la Fundació Raimon y Annalisa en Xàtiva donde estará todo su legado, con sus materiales discográficos, derechos de autor y una gran colección de obras de arte. Algunas de esas piezas de autores como Joan Miró, Andreu Alfaro, Antoni Tàpies, Artur Heras o Rafel Armengol, se expuso en el Museu de Belles Arts de Xàtiva en febrero para conmemorar el sesenta aniversario de la canción «Al vent».