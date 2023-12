El estudiante de la Universitat Politècnica de València superó hace dos semanas la semifinal —gracias a los votos de los telespectadores— y ahora intentará ser el ganador de la actual edición del programa, en una final a la que también han llegado Elsa, Miguel y Nereida, quienes lucharán para ser «la voz del país».

Dando un salto y abrazándose a Pablo López, su coach, Verdeguer celebró haber sido uno de los elegidos. De hecho, es el único representante del equipo de López, con el quien en la semifinal cantó ‘Abril sin anestesia’. Ahora, necesita el apoyo del público para hacerse con la victoria: se le puede votar hasta tres veces al día y por dispositivo.

Pero no fue la única canción de López que interpretó esa noche, pues Verdeguer se ganó el pase a la gran final con una emocionante versión de «Lo saben mis zapatos», un tema de su coach. «Me he dejado el alma», dijo al acabar, aún sobre el escenario.

Votaciones antes de la gran final

Ahora hay que esperar a la gala de este viernes para conocer si el valenciano del programa, que ha destacado por su sensibilidad y sentimiento sobre el escenario, se hará con la victoria del talent show. Antena 3 dilató la celebración de la gran final, ya que la semana pasada, coincidiendo con el festivo, programó un resumen con los mejores momentos de los finalistas en su paso por cada fase del programa.

La final, pues, será este viernes, 15 de diciembre, donde seguro que el valenciano vuelve a emocionar al público. La votación puede ser a través de la web de Antena 3, llamando al 905855104 o enviando un mensaje con el texto “ganar pablo” al 25589, y se cerrará al final del programa.

Coldplay y ABBA

Pablo Verdeguer empezó su andadura en ‘La Voz’ consiguiendo que giraran su asiento Malú, Luis Fonsi y Pablo López gracias a su actuación de ‘Slipping Through my fingers’ de ABBA. Posteriormente enamoró a todos con su versión de un tema de Coldplay y consigue su plaza para la final con ‘Clima tropical’ de Dani Fernández. Ahora, cantará ‘Devuélveme la vida’ para proclamarse ganador de ‘La Voz 2023’.