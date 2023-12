Sara Galiana, la música valenciana que compone en Hollywood

Sara Galiana (València, 1989) acaba de recibir el primer premio del Concurso Europeo de Composición de Música de Banda hecha por Mujeres con la obra «Fantasy», una pieza de aire Disney. La compositora valenciana ha trabajado en EE UU y Europa, en los premios Oscar, películas y series como Star Wars, Frozen o Los Simpsons, videojuegos y bandas sonoras.

Enhorabuena por el premio. ¿Qué supone un reconocimiento así?

Para mí es muy importante que con estas iniciativas se visibilice nuestro trabajo, que muchas veces queda relegado a un segundo plano. De este modo nuestra música puede llegar a más oídos. Siempre es más fácil cuando alguna de tus obras ha sido premiada en algún concurso que más gente se interese por escucharla y esto a la larga puede servir para que muchos se den cuenta de que las mujeres también componemos y lo hacemos tan bien como los hombres. Ayuda a eliminar posibles prejuicios, que yo incluso a día de hoy aún tengo y trabajo por eliminar. Creo que sirve de algún modo también como precedente para futuras generaciones donde las niñas pueden encontrar en esto un referente que les anime a componer, a presentarse a este tipo de concursos o a querer formar parte de esta industria y este sector, sin pensar que va a ser difícil trabajar de esto por el simple hecho de ser mujer, a sentir que cada vez estamos más integradas y la igualdad de género es cada vez algo más real.

¿Cómo es "Fantasy"?

Fantasy es una obra que nace de un recuerdo pasado. Cuando fui a Disneyland París me encantó la música que se escuchaba de fondo en los desfiles, es algo que se quedó en mi cabeza mucho tiempo. Durante años lo dejé aparcado, pero finalmente vi en este concurso la oportunidad de crear algo de ese estilo, desenfadado, optimista, muy Disney, que llegara a todo el mundo, totalmente diferente a la música descriptiva y más libre que suelo hacer. Así pues, Fantasy es una obra para banda sinfónica de duración aproximada de 6 minutos, inspirada en estos “parades” o desfiles de los parques temáticos de Disney. Es una obra de carácter optimista, triunfal y festivo con un ritmo enérgico que invita a la audiencia a emocionarse, a soñar y a inundarse de ese positivismo que se transmite en cada nota.

¿En qué se inspira para componer?

La mayor parte de las veces me inspiro en historias, o bien que leo o bien que imagino, trato de documentarme sobre ellas, sobre lo que quiero tratar en mi obra e intento que los conceptos tengan relación de algún modo con mi música. Son paisajes visuales que concibo como si de una película se tratara, a los que yo incorporo mi música. Otras veces, sin embargo, me dejo inspirar por los propios sonidos que surgen del proceso creativo. Me siento al piano y simplemente toco acordes que pueden inspirarme melodías, texturas, ritmos. Todo eso, se junta con mi estado de ánimo que influye al resultado final como un ingrediente más que echas al caldero creativo para obtener el más delicioso estofado.

¿Cuáles son sus referentes?

Como compositora de formación clásica, no es de extrañar que alguno de mis principales referentes sean compositores clásicos. Me hubiera gustado tener alguna figura femenina en la que haberme visto reflejada, pero por desgracia cuando yo estudiaba no había ni una sola mujer que apareciera en nuestros libros o apuntes. Así pues, mi compositor favorito en aquel entonces era Igor Stravinsky, un compositor dentro del ámbito tonal pero que llevaba al extremo la tonalidad y los ritmos. No es de extrañar que mi figura referente dentro del mundo del cine sea el maestro John Williams, que a su vez tuvo también como referente a Stravinsky. John Williams es compositor de bandas sonoras tan famosas cómo Jurassic Park, ET, Harry Potter, Star Wars y un larguísimo etcétera. Es considerado el padre del sinfonismo en el cine. El padre del concepto de Banda Sonora tal y como lo concebimos hoy en día. Precursor de este tipo de bandas sonoras grandilocuentes con orquestas sinfónicas gigantescas que proporcionan ese sonido redondo, grande y aterciopelado típico de Hollywood. No obstante, a parte de estos dos grandes compositores hay figuras que actualmente llaman mi atención, como Pinar Toprak, compositora discípula de Hans Zimmer con trabajos como la banda sonora de Capitana Marvel o la banda sonora del videojuego Fortnite, Anne Kathrin Dern, compositora de la banda sonora de la película La Familia Claus o Sarah Schachner, compositora de la banda sonora de Assasin’s Creed: Valhalla.

"En España es mucho más complicado y los compositores a menudo tienen que compaginar su trabajo componiendo con la docencia u otros trabajos más estables"

¿Qué es lo más difícil a la hora de ponerse ante un pentagrama en blanco?

No hay nada más difícil y a la vez más emocionante para un compositor que la hoja en blanco, es algo que todos tememos, pero a la vez es nuestra oportunidad de crear algo increíble y nuevo. Es el momento en el que eliges tu paleta de colores, tus personajes, que mensaje quieres transmitir o que historia quieres contar, que temas vas a utilizar, en que tonalidades y por qué motivos, muchas decisiones importantes tienen lugar en ese momento de “hoja en blanco” y para mi es importante estar despejada y concentrada. Una vez pasa esta primera jornada, las siguientes son mucho más sencillas, pues ya se trata únicamente de desarrollar los temas creados.

¿En qué momento está el trabajo de las compositoras?

Considero que poco a poco se va avanzando en este aspecto. Se incentiva mucho ahora mismo que haya compositoras en activo tanto en la música del cine como en la música de concierto, aunque las iniciativas no lluevan a gusto de todos y muchos sean los que se quejen por estos “puntuales” tratos de favor. Creo que ahora mismo es importante poner en valor a la mujer dentro de este campo, desearía que llegara un momento en el que dejase de serlo, dejar de conceder subvenciones o favorecer de algún modo la presencia de éstas en la composición, pero comprendo que en este momento es aún necesario para poder acabar con todos los prejuicios y poder dar la oportunidad de conocer su trabajo de manera más extendida. Todas estas iniciativas que parecen injustas ayudan en un momento en el que es muy necesario todavía. Sin estas oportunidades quizá nos costaría mucho más lograr llegar a una igualdad real o incluso puede que nunca lográramos alcanzarla.

Usted ha colaborado con grandes músicos y eventos importantes como los Oscar, con grandes producciones como Star Wars, Los Simpson, Frozen. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿En qué consistieron?

Así es, fueron experiencias muy enriquecedoras de las que aprendí mucho. Me enseñaron cómo funciona esta industria a gran escala y la importancia de cada uno de los trabajadores que la hacen posible, aunque se trabaja soportando mucha presión por los tiempos tan ajustados es siempre muy gratificante ver los resultados. Aun recuerdo el primer proyecto grande en el que participé, Star Wars IX: The Rise Of Skywalker, me impacto mucho ver todas las partituras allí, sabiendo que las había escrito uno de los compositores más top de Hollywood. Las jornadas eran largas en las temporadas de invierno y verano cuando más proyectos había que cubrir. En la empresa en la que yo trabajaba nos encargábamos de preparar las partituras para las sesiones de grabación. Tanto las del director como las del orquestador, ingeniero de sonido, compositor…etc, y las partes para cada músico de la orquesta. Éramos lo que se conoce en la industria como copistas. Eran muy exigentes con nosotros, cualquier pequeño error podía tener un coste de miles de dólares en el estudio de grabación, con lo cual éramos gente que trabajaba muy duro y con unos niveles de autoexigencia muy altos. Acudir a las sesiones de grabación siempre era mi parte favorita, lo disfrutaba mucho, escuchar toda la música en directo, sentir las vibraciones en tu cuerpo era y es la mayor de las recompensas.

¿En qué campo de la composición musical se siente más cómoda?

La verdad es que me considero una compositora bastante ecléctica, en general no tengo muchos problemas a la hora de enfrentar proyectos de cualquier índole, pero muchas veces me han recalcado que se me da bastante bien la animación. Es un género bastante complicado debido a los requerimientos en cuanto a sincronía. La música tiene que estar en la mayoría de las ocasiones muy ligada a los movimientos de los personajes que aparecen y muy sincronizada con todo lo que sucede en escena. Tal vez ese dinamismo es lo que me engancha, lo que me llama a hacer proyectos dentro de este género o quizá que muchas veces suponga un reto es lo que hace que des lo mejor de ti. Si no te llevas a situaciones límite y haces siempre lo mismo nunca podrás avanzar y mejorar.

¿Hollywood es la meta de todo compositor de bandas sonoras?

Yo no creo que Hollywood sea la meta en sí. En mi caso, la meta es poder vivir de componer, conseguir cierta estabilidad que me permita vivir tranquila haciendo lo que realmente me gusta. Si tiene que ser en Hollywood porque hay mejores oportunidades y presupuestos que así sea. En España es mucho más complicado y los compositores a menudo tienen que compaginar su trabajo componiendo con la docencia u otros trabajos más estables que les permiten tener un sueldo más o menos fijo. Es por esto, que muchos compositores deciden probar suerte en otros países donde la producción es mucho mayor como es el caso de Estados Unidos.

¿Cuál es, para usted, la mejor banda sonora de todos los tiempos?

Nombrar una sola banda sonora cómo la mejor de todos los tiempos sería un poco pretencioso. Pero podría citar varías de las que más me han impactado como es el caso de Star Wars de John Williams, El Señor de los Anillos de Howard Shore, Cómo entrenar a tu dragón de John Powell, El Mandaloriano de Ludwig Göransson, El Rey León de Hans Zimmer, entre muchas otras. Yo creo que mi favorita va según la temporada y según las bandas sonoras que hayan salido en ese momento, la verdad es que a lo largo de mi vida he tenido muchas favoritas.

¿Qué sería de una película o serie sin música?

¿Qué sería de un plato de pasta sin salsa? Para mi esta sería la mejor metáfora que describe lo que es la música a la imagen. Es un aglutinante que hace que todo cobre sentido. Unifica los planos, disimulando los cortes. Es un elemento de unión y de clarificación. En muchas ocasiones describe cosas que la imagen no puede describir, es un elemento que aporta información al espectador y le ayuda a entender todos los mensajes que el director quiere transmitir. Por lo tanto, la música es un elemento importantísimo que aporta y suma al conjunto audiovisual. Alguna vez, en las charlas que imparto, hemos hecho alguna prueba de ver una escena de una película sin música y luego con música. A algunos les hace gracia y se ríen al ver lo poco coherente que resultan algunos planos sin la presencia de la banda sonora. La gente se queda muy sorprendida de cuanto puede cambiar nuestra percepción el hecho de que se emplee música que acompaña a estas imágenes o no.

El campo de los videojuegos es también un buen filón para los compositores.

Sí lo es; actualmente además es un campo que esta en constante desarrollo y expansión, con los avances que están sucediendo en tecnología y con la AI en despunte es un sector al que todavía le queda mucho camino por recorrer. Además, casi la totalidad de la población de una manera o de otra son consumidores de “videojuegos”. La gran mayoría tenemos acceso a un teléfono móvil dónde nos descargamos aplicaciones. Aplicaciones como Candy Crush, Scrabble o Temple Run están incluidas dentro de los videojuegos. Ya no son un producto exclusivo para los poseedores de una consola. Ahora están en todas las plataformas imaginables, en todos los formatos y para todos los gustos de modo que es muy difícil resistirse a terminar consumiendo. Por este mismo motivo es un sector que mueve muchísimo dinero y por lo tanto cuentan con mayor presupuesto que casi cualquier proyecto audiovisual. Además, los videojuegos permiten al compositor componer de una forma mucho más libre por lo que puede resultar un sector bastante atractivo para desarrollarse creativamente.