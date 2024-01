La de Bertín Osborne ha sido una de las ausencias más comentadas en el tanatorio donde durante todo el día de hoy se está velando el cuerpo de Paco Arévalo. Durante años, el cantante jerezano y el humorista valenciano mantuvieron una estrecha relación personal y laboral que pareció romperse en 2017 después de que Arévalo publicara en sus redes sociales una foto suya con el rey emérito Juan Carlos I en casa de Bertín, compartiendo todos una paella.

Por eso, el hecho de que el también presentador de televisión no haya estado hoy en València para darle el último adiós a que fue su socio en el espectáculo teatral “Mellizos”, ha sido interpretado por muchos como una señal evidente de que la vieja amistad no se había recuperado.

"Vendrá tan pronto como pueda"

Pero esta misma tarde Paco, uno de los dos hijos de Arévalo, ha asegurado en declaraciones a Levante-EMV que si Bertín no ha estado este jueves en el tanatorio, y tampoco estará mañana en el funeral del humorista, ha sido porque ha dado positivo en covid-19 pero que su intención es reunirse con la familia del comediante tan pronto como pueda.

“He hablado por teléfono con Bertín hace un par de horas y me ha dicho que estaba en covid y que no podía venir -ha asegurado Francisco-. Pero dentro de seis o siete días tiene pasado trasladarse a València y pasar unos días conmigo y con mi familia porque me quiere como a un sobrino”. “Yo siempre le he llamado tío y nuestra relación sigue siendo muy estrecha”, ha subrayado el hijo de Arévalo.