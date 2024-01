La Diputación quiere abrir el Escalante en 2027

El Escalante abrirá sus puertas, salvo nuevo revés, en 2027. Y lo hará en el mismo espacio en el que estaba previsto, entre las calles Xiprers y Vicent Tomás Martí, junto a la biblioteca municipal Joan de Timoneda en el barrio de Beniferri. La Diputació, tras evaluar el cambio de sede, ha decidido seguir adelante y acelerar un proyecto, ahora, valorado en más de siete millones de euros. El plan, según la diputada de teatros Rocio Gil, ya está en marcha. De hecho, anunció, en este primer semestre se licitará la redacción del proyecto. De momento, y para arrancar, en el presupuesto de la corporación ya figura una partida de 188.189 euros para la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción. "Ya está todo calendarizado", afirmaba la diputada. "Me molesta que el Escalante no tenga sede pero empezamos ya a ver la luz al final del túnel", apuntaba Gil. Un objetivo similar al expresado por Glòria Tello cuando, en 2021, anunció el inicio inminente de las obras. Obras que, nunca, se iniciaron.

No obstante, a pesar de no tener sede estable, el teatro sigue operando hasta el punto que haber recibido la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas por su trabajo para acercar el teatro a la infancia y la juventud. "Es un proyecto consolidado y muy bonito del que podemos sacar pecho", se jactaba Gil.

Teatro Principal

La Diputació, según anunció Gil, quiere hacer una rehabilitación "por fases" del teatro Principal para esquivar un cierre prolongado del espacio. Y, para ello, busca la 'complicidad' de la Generalitat con quién lo cogestiona. Una relación que, en los últimos años, no ha sido "la esperada". Tratando de solventar esto, la diputada anunció que a finales de mes se producirá una reunión entre representantes de ambas instituciones para "poner solución" a "la situación" del teatro público. "En el convenio, la línea entre lo que es inversión y mantenimiento no se ha cumplido", desvelaba para, desear, trazar una estrategia cultural conjunta de la que, dijo, se beneficiaran los ciudadanos.

"El edificio está en una situación complicada", alarmaba Gil para, acto seguido, rebajar el aviso e insistir en que su uso, actual, no implica ningún riesgo para el público que acuda a las representaciones pero que sí se necesita, con carácter urgente, realizar obras de rehabilitación y modernización -tras el arreglo de la fachada, ahora se están arreglando algunas grietas interiores-. "No hemos cuantificado el coste de las obras porque no se puede acometer de forma global, pero hay que empezar ya", incidía. De ahí que la Diputació destine una partida de 60.000 euros en los presupuestos al plan director de 2018 diseñado para la mejora del edificio de la calle Barcas que, todo apunta, arrancaría con mejoras en la accesibilidad, reforma de baños y patio de butacas. Una modernización del espacio que la Diputaciò quiere compartir con la Generalitat. "Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, pero es necesario. Ojalá este año ya se pueda acometer algo", compartía. También se quiere, desde la Diputació , diseñar una programación conjunta "coordinada y coherente" para que el teatro Principal siga siendo todo un referente cultural de la ciudad.