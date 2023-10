Vox quiere hacer del Principal el "nuevo bastión del teatro clásico nacional"

El Teatro Principal ha presentado esta mañana la programación de su nueva temporada. Pero, a diferencia de anteriores ocasiones, en el que la institución dependiente de la Conselleria de Cultura anunciaba todas las obras que se iban a representar allí hasta junio del año siguiente, en esta ocasión solo ha mostrada las que se exhibirán hasta diciembre. La razón es que la conselleria dirigida por Vicente Barrera (Vox) tiene aún que “analizar y estudiar” las “líneas de trabajo” planteadas por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y diseñadas antes de verano.

Así lo ha reconocido esta mañana el director general de Cultura, Sergio Arlandis, en la rueda de prensa de presentación de la programación del Principal. Y lo ha hecho después de que el director adjunto de Teatro y Danza del IVC, Roberto García, haya asegurado que la “programación esta cerrada” “al menos sobre el papel” hasta finalizar el primer semestre de 2024. Hasta entonces, ha dicho Arlandis, “el Principal tiene que analizar, meditar y avanzar en lo que se ha hecho hasta el momento”.

Cambio de líneas y de personas

En la misma rueda de prensa, Arlandis ha señalado que la programación presentada hasta ahora -es decir, de lo que queda de 2023- “cierra un ciclo”, tras el cual habrá cambios tanto “en las líneas de trabajo” del IVC como “probablemente” en las personas que lo dirigen. El director de Cultura ha realizado estas declaraciones ante el director del Institut, Abel Guarinos; la de Música, Marga Landete, y el de Teatros, Roberto García.

“Afrontaremos una nueva etapa que tiene que venir, que quiere respetar nuestra tradición y hacer de València un referente más potente en las artes escénicas y musicales”, ha adelantado Arlandis. Esta nueva etapa, según ha detallado después el director, tendrá como objetivo convertir al Principal “en el nuevo bastión del teatro clásico nacional” (“y valenciano”, ha añadido después) que pueda ser representado “por cualquier tipo de compañía”.

Dos compañias catalanas, una andaluza y una valenciana

La programación presentada esta mañana incluye cuatro obras teatrales y tres conciertos (de Borja Penalba, La Maria y un homenaje a Nino Bravo por parte de Melomans), además de la séptima edición de la Nit del Circ Valencià y un homenaje a Salvador Bolta. La obra que estrenará la temporada del Principal, y que se representarán del 2 al 5 de noviembre, es “Maror”, una producción valenciana (Zircó Produccions i Elcoshow) escrita por Rodolf Sirera y protagonizada por Josep Manel Casany, Paloma Vidal, Lola Moltó, Paula Branguinsky y Sergio Caballero.

La segunda es “L’alegria que passa”, la obra con la que la compañía catalana Dagoll Dagom se despide de los escenarios y que se verá en València del 17 al 19 de noviembre. Del 24 al 26 de noviembre llega al escenario del Principal la premiada compañía sevillana Atalaya con “El avaro de Molière”. Y el 2 y 3 de diciembre es el turno del Teatre Nacional de Catalunya y Grec 2023 Festival con “La plaça del diamant”, la versión teatral de la novela de Mercé Redoreda.

Encarrilada desde verano

“Es una programación encarrilada desde verano y hemos respetado todo lo firmado”, ha señalado Arlandis nada más tomar la palabra, para asegurar a continuación que no ha encontrado “ningún asunto problemático” aunque también que “toda la programación tiene puntos de mejora”. “Es importante que la cultura sea contestataria pero no un arma para hacer otras cosas -ha añadido-. La cultura tiene que hacer mejor a mi pueblo y a mi sociedad. Hacer heridas y hacer daño no es cultura”.

Ayudas al cine "en valenciano"

La Conselleria de Cultura espera que las ayudas de 1,5 millones del convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura "se aprobarán" después de que se cambie la referencia que hacen al idioma "catalán" por "valenciano".

Así lo ha señalado Arlandis por las declaraciones en Les Corts del vicepresidente primero y conseller del área, Vicente Barrera, asegurando que no firmaría las ayudas "en los términos" en que estaban redactadas.

Al respecto, Arlandis ha explicado que se ha pedido "el cambio del concepto del término 'catalán' por 'valenciano'". "Se ha aprobado y se aprobarán todas las ayudas", ha recalcado.

Por su parte, Guarinos ha apostillado que el vicepresidente primero "no lo rechazó, simplemente dijo que no iba a firmarlo en esos términos".

"Nosotros lo que hemos hecho ha sido pasarle al ICAA, en fecha del 13 de septiembre, que aquí hay una reglamentación estatutaria que llama valenciano y el ICAA nos ha enviado el documento con esa especifidad estatutaria y creo que no habrá ningún problema", ha finalizado