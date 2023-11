L'Escalante, projecte teatral de la Diputació de València, ha rebut la Medalla d'Or de l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya per la seua trajectòria i impuls a les arts escèniques dirigides a la infància i la joventut. La diputada provincial de Teatres i Joventut, Rocío Gil, i la directora i coordinadora artística de l'Escalante, Marylène Albentosa, han recollit el guardó en una gala celebrada este dilluns a l'Hotel Wellington de Madrid que ha reunit les sales i rostres més destacats de l'escena nacional.

L'Acadèmia de les Arts Escèniques ha atorgat les seues Medalles d'Or de 2023 a les institucions que, amb el seu treball i recorregut, han exercit un paper essencial en la divulgació i dignificació de les arts escèniques. A més de l'Escalante, la màxima distinció també l'han rebuda la Fira del Circ Trapezi de Reus, el Teatre Sant Pol de Madrid, el Festival Internacional de Música i Dansa de Granada, el Teatre Arriaga Antzokia de Bilbao i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

“Gràcies per este reconeixement a quasi 40 anys de treball en els quals hem anat de la mà del sector de les arts escèniques per a acostar el teatre al públic des de la infància. És un reconeixement a tot el sector teatral valencià, al públic en general i molt especialment a eixos xicotets espectadors que cada dia se senten amb nosaltres”, va apuntar la diputada provincial després de recollir la medalla de mans de la delegada de Cultura, Turisme i Esport de l'Ajuntament de Madrid, Marta Rivera de la Creu.

Iniciativa per a 15.000 escolars

Així mateix, Gil va afegir que la Diputació “sempre ha cregut en aquesta iniciativa que cada any arriba a 15.000 escolars, i la intenció és que la nostra proposta teatral cada dia arribe a més xiquets i joves de la província de València”.

La directora Marylène Albentosa va subratllar que “este és un premi per a totes les persones que són de la família Escalante des que es va fundar fa 38 anys”. En este sentit, va destacar que “són moltes les persones que senten aquest projecte com a propi i l'esforç de cadascuna d'elles és el que ha fet possible aquest projecte, així que gràcies als qui van creure en l'Escalante i a tot l'equip que cada dia el fa possible”.

La gala anual de l'Acadèmia de les Arts Escèniques també va ser escenari del lliurament de les distincions d'Acadèmics i Acadèmiques d'Honor, que van recaure en Josep María Pou, Emma Vilarasau, Carlos Latre, Chevi Mudaray, Ramiro Osorio i Ana Belén.

Un nou reconeixement per al centre

L'Escalante és el centre d'exhibició, producció i formació en arts escèniques de la Diputació de València. Des de la seua posada en marxa fa 38 anys, el seu objectiu és acostar el teatre, la dansa i el circ a la infància i la joventut tant a través de les funcions escolars, amb uns 15.000 alumnes cada any, com de les familiars, que li porten a oferir una destacada oferta d'oci familiar a la ciutat.

La qualitat de la seua proposta, temporada a temporada, s'ha traduït en diversos reconeixements als quals, en 2023, s'uneix la Medalla d'Or. En 1994, la sala va rebre la Medalla de Plata al Mèrit de les Belles arts del Ministeri de Cultura; en 1995, el Premi Extraordinari de la Crítica de l'Associació de Circs Teatrals de València; en el 2000 va aconseguir la Menció Especial de Feten de Gijón, i en 2009, el Premi Nacional de Teatre de Assitej España a la trajectòria.

Així mateix, les seues produccions pròpies, creades per companyies valencianes, compten amb desenes de guardons dels Premis Feten, Premis MAX i dels Premis dels Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) en diferents categories, entre elles a Millor Espectacle ("Rebel·lió" en 2021, "YOLO’" en 2019, "L’aneguet roig" en 2016, "Escápate conmigo, monstruo" en 2007, "Momo" en 2004, "El Mag de Oz" en 2002).