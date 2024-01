Eva Hache presenta en los cines el reto "más difícil" de su vida

Quién no ha pensado alguna vez «¿por qué me pasa esto a mí?» o «¿por qué todo a la vez?». Esa enorme frustración que provoca la concatenación de desdichas y contratiempos es la que siente y transmite en pantalla Sonia, la protagonista de "Un mal día lo tiene cualquiera". Se trata de la ópera prima en el cine de la humorista Eva Hache que, por primera vez, se ha puesto detrás de las cámaras para dirigir una película.

El filme llegará este fin de semana a las salas para el gran público y ayer se presentó en los cines Kinépolis de Paterna, después de la première del martes en Madrid, donde la sesión acabó con un prolongado aplauso. «Estoy orgullosa de mi misma, contenta, pletórica y está siendo muy emocionante», reconoce la —ya— directora.

Ana Polvorosa fue la actriz elegida para bordar un papel que, como explica Hache, es durante toda la trama «tremendamente vapuleado por situaciones trepidantes». «Ana es una gran profesional y es durísima, pero su aparente fragilidad nos venía muy bien para un personaje tan ordenado, marcado por las normas y la seguridad». «La hemos vapuleado durante las seis semanas de rodaje y es durísima», dice Hache sobre Polvorosa, la primera actriz en quien pensó para «regalarle este personaje».

Y es que, la responsable Sonia vive la víspera de la presentación de la tesis que ha preparado durante años pero, tras un encuentro fortuito con una amiga, decide salir a tomar algo... y la noche se tuerce tanto que le pasa todo lo que no le había ocurrido en 36 años. «A veces, parece que el pie izquierdo nos marca el día, pero tampoco tiene por qué ser tan malo, debemos tener capacidad de cambio», reflexiona.

Aunque la directora prefiere no catalogar ni desvelar mucho de "Un mal día lo tiene cualquiera", sí apunta que es «una comedia negra diferente» y «una mezcla de bastantes estilos». La oportunidad de dirigir le llegó de la mano de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, los productores, aunque Hache reconoce que ya pensaba en un cambio de aires, pero no a este nivel. La propuesta fue «providencial», admite.

«Ya pensaba quitarme un poco de delante de la cámara y el escenario, pero no se me había ocurrido la osadía del cine, y cuando me lo ofertaron dije: ‘¿por qué no?’». «Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida; un máster de cine, pero estoy tremendamente agradecida. He pasado por una montaña rusa de emociones, por todos los estamos anímicos; pero el conjunto final ha sido muy positivo», afirma.

La película está escrita por Jelen Morales y Eva Hache destaca que los guiones estaban «muy claros», lo que no dio pie a dudas durante el rodaje y, además, con su primer casting buscó rodearse «actores y actrices muy inteligentes y maleables» con los que asegura que se entendió «muy rápidamente». «Creo que el resultado final sí que me refleja bastante y se ve mi forma de ser, porque es cambiante y me gusta el surrealismo, pero también abordar la comedia desde la seriedad y la matemática, porque es algo serio, no es un trabajo fácil», explica Eva Hache.

Ahora, admite que lleva un ritmo «maratoniano» de presentaciones —como la de ayer en Kinépolis, dentro del ciclo «Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis»— y entrevistas promocioanles, pero asegura que está «muy abierta» a los retos profesionales que vengan. «No sé muy bien qué me deparará el futuro, pero sí que me ha gustado dirigir y creo que repetiré», dice.

Reconoce que buscaba nuevos horizontes porque «la exposición pública es cansada y exige mucho». «También me gusta mucho hacer cosas que no sé hacer y tengo un poco de alergia a las rutinas. Cuando llevo un tiempo seguido haciendo lo mismo, me aburro», admite con sinceridad.

«El germen de los monólogos»

"Un mal día lo tiene cualquiera" está producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia), Atresmedia Cine y Chicas del Barroco AIE, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la participación de Atresmedia y Movistar Plus+. Se estrena en salas mañana, de la mano de Warner Bros Pictures.

Mientras, Eva Hache sigue rodando con la gira de monólogos de «Mentes Peligrosas» y sobre esa época en la que hizo reír a tantos hogares con «El club de la comedia» apunta que «sentaron el germen de lo que los monólogos son hoy en día». «El stand up llegó muy tarde a España y ya está más que instalado y es una alegría para todos: artistas y públicos».