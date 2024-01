La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) ha iniciado otro año ‘musical’ en el que queda bien patente que tanto la experiencia como la juventud son virtudes que van de la mano. Entre las novedades de 2024, hay dos nombres propios: los de Enrique Montesinos y Sofía Zarzoso, que han aceptado dos cargos de responsabilidad con sendos proyectos que marcan claramente dos de los pilares de la federación.

Por un lado, Enrique Montesinos (1987), se pone al frente de la Joven Banda Sinfónica, la ‘federal’, con cerca de 80 músicos de entre 18 y 80 años, que como si de una selección deportiva se tratara, han sido convocados para esta banda, que tendrá dos encuentros con conciertos en julio y en diciembre. Como ya contó Levante-EMV, los músicos —de diferentes municipios y asociaciones musicales— se suelen juntar en ‘concentraciones’ de una semana para preparar las actuaciones.

Montesinos, de 36 años, asegura que es un reto que toma «con una ilusión tremenda» y afirma que entre lo más importante estará «encontrar el repertorio adecuado» pues, entre otras cosas, la Jove está dentro del programa «Música a la llum», que recupera partituras o autores olvidados.

«Los directores estamos siempre al límite en ciertas situaciones. A veces no te conoce nadie, pero tienes que dar indicaciones a cada uno, que tiene su forma de pensar, y hay que unificar, como un entrenador», relata. La Jove federal está formada por estudiantes o recién graduados de estudios superiores, «músicos que están absolutamente en forma», por lo que admite que el suyo es un puesto «motivador». «Me gusta mucho tener un feeling muy cercano con ellos, un trato muy cordial y amable, con mucho trabajo psicológico», explica.

El director asegura que ya tiene ganas de conocer al grupo, aunque reconoce que habrá tiempo para poco, porque la «conexión debe ser fugaz» y hay que ponerse a ensayar de inmediato. «Hay que empezar a trabajar desde el minuto uno, pero es un regalo que me ha dado la vida. Estoy agradecido de las personas que han confiado en mí y espero sacarle partido y exprimir al máximo la experiencia», asegura.

Pese a su juventud, Enrique Montesinos lleva 10 años dirigiendo. Actualmente, es titular de la Orquesta y Banda Sinfónica de la Societat Musical Primitiva Setabense y de la Unió Musical de Quart de Poblet, cargos que compaginará porque indica que no se solapan. «Desde que empecé a estudiar dirección de orquesta, no he parado, con siete, ocho o nueve ensayos a la semana. Al principio cuesta prepararse los ensayos, pero es un bagaje muy grande y al final, tanto pico-pala curte y los 10 años han dado para mucho», afirma. «Con la experiencia que tenemos, podemos hacer cosas muy grandes», dice sin dudar.

Montesinos, también, se refiere a Sofía Zarzoso (1996), de 28 años, que ha sido la elegida para dirigir la Banda Sinfónica de Mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, un cargo que se renueva anualmente. Zarzoso es presentada como una «joven promesa» que, no obstante, ya ha dirigido con éxito la Banda de Música Santa Cecília de Sant Mateu; varios coros; o unidades como la de la Unió Musical Eslidense. Es profesora y cursa el el Máster de Dirección de Orquestal en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento.

En su caso, ella pasa a dirigir una formación intergeneracional, con cerca de 70 músicas de entre 17 y 60 años que, igual que la formación joven, provienen de toda la Comunitat Valenciana. «Es un honor formar parte de este proyecto y que podamos luchar y promover ser visibles en el panorama de la cultura musical valenciana. Fue una alegría enorme recibir la llamada y lo cojo con muchas ganas de hacer música; somos una pequeña parte de todas las músicas, gestoras, presidentas, directoras… que hay», afirma.

Enriquecimiento para todos

«Me interesa mucho aprender, empezar a moverme, conocer a gente, tener experiencia y adquirir conocimientos, e ir creciendo», destaca. Asimismo, explica que también trabajarán para «dar a conocer compositoras valencianas y otras internacionales que han sido olvidadas», a través de los repertorios de las actuaciones. «Yo creo que nos puede enriquecer a todas y también es un honor tener a mujeres más mayores que, quizás, en su pasado, tuvieron algunas dificultades», apunta Zarzoso.

Asegura que ella y Montesinos, al frente de sendas formaciones y siendo milenials, pueden «dar un plus de ganas y ambición». La banda de mujeres ya tiene varias actuaciones programadas, las más inmediatas entorno al 8 de Marzo: el día 3, en Torrevieja; el 9, en Muro de Alcoi; y el 10 de marzo, en Benimodo.

Como recuerdan desde la Federación, la Banda Simfònica de Dones fue creada en 2015 «para situar en el primer plano de la escena musical una formación íntegramente de mujeres, como reconocimiento al trabajo de tantas intérpretes, directoras, compositoras y gestoras culturales silenciadas durante siglos».

Por otro lado, en el caso de la Joven Banda Sinfónica de la Fsmcv, es una formación de alto rendimiento que se constituyó de manera oficial en 2001, para «ampliar, desarrollar y perfeccionar la formación musical para fomentar el talento de los jóvenes músicos valencianos y facilitar su acceso a las formaciones profesionales».