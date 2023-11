«El meu marit és músic, els meus amics són músics. Formar part de la banda és una cosa que no es pot explicar», relata Fina Peirats mentre ajuda a preparar-se a una adolescent plena de nervis. Fina forma part de l’Associació Musical Artística Nulense i, des d’esta setmana, compartirà el cor de la societat musical, la banda, amb Sofía, la seua filla.

Així comença el vídeo amb què la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va felicitar a totes i tots els músics, especialment els que integren un col·lectiu de més de 47.000 intèrprets. «Després d’anys estudiant, estic molt orgullosa d’entrar», conta la mateixa Sofía, protagonista de la campanya.

El vídeo difós a través de les xarxes socials i la web de FSMCV és obra de la productora Quatre Films, que va rodar una de les tradicions més arrelades a les societats musicals: l’arreplegada de nous músics per Santa Cecília. Durant les setmanes que envolten el dia de la patrona dels músics, en cada municipi de la Comunitat Valenciana la banda de música ix en desfilada pels carrers, parant davant de les cases de les i els joves que, des d’eixe moment, s’uneixen oficialment a la formació.

Una a una, com ocorre a l’esmentat vídeo, les noves integrants ixen de la seua casa i s’integren a la desfilada, la qual conclou amb un gran concert de benvinguda. «La banda és com una família. Em sembla bonic que vinga per a arreplegar a un nou membre», resumeix Sofía.

«És un moment que concentra molts dels valors del nostre col·lectiu: acollidor, inclusiu i vertebrador perquè això ocorre en tots els pobles de la Comunitat Valenciana», explica Daniela González, presidenta de FSMCV. El vídeo es pot vore també en el canal de Youtube de FSMCV.

Eixa felicitació ha sigut el reflex d’unes celebracions que s’estenen durant estos dies per auditoris i carrers. El passat diumenge, 60 bandes i més de 2.000 músics actuaren simultàniament en quatre grans ciutats: València, Alacant, Elx i Castelló. El multitudinari concert, que segueix una jove tradició, estava organitzat per la Generalitat Valenciana.

Eixe era el punt de partida oficial per a una setmana especial. El mateix dia 22, al Palau de la Generalitat, el President Carlos Mazón, atorgà els guardons dels Premis Euterpe-Ángel Asunción, que cada any reconeixen a persones, agrupacions, col·lectius i institucions que tenen una importància significativa per al moviment musical valencià: per la dedicació a la seua societat musical, per la participació en activitats, per destacar amb projectes d’inclusió o per alguna aportació especial.

I mentrestant, en cada poble, centenars de xiquetes i xiquets esperaven que la banda passara a per ells, per a entonar la seua primera nota. «Estem molt emocionats pel viatge que tenen per davant», comenta al vídeo el pare de Sofía, José Luis Roldán, quan la seua filla s’integra a la banda del seu municipi. Un viatge on l’acompanyen 47.000 cors plens de música.