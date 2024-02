Charles Saumarez Smith: “Es inevitable sentirse incómodo por cómo muchos museos adquirieron sus colecciones históricas”

El currículum del señor inglés que este martes, a eso de las 11 de la mañana, miraba con detenimiento las obras del Centro de Arte Hortensia Herrero y a continuación apuntaba cosas en una libreta, es bastante impresionante. El historiador Charles Saumarez Smith (Redlynch, Reino Unido) fue hasta 2019 el director de la Royal Academy of Arts de Londres y antes lo fue de la National Gallery y de la National Portrait. En este último museo, por cierto, se atrevió a programar exposiciones de fotógrafos contemporáneos como Annie Leibovitz, Richard Avedon, Bruce Weber o Mario Testino, lo cual escandalizó a unos cuantos y atrajo a unos muchos cuantos más. Estos días está visitando València de la mano de Javier Molins, director artístico del nuevo museo situado en el antiguo palacio de los Valeriola.

¿Cómo un museo de arte contemporáneo como éste puede transformar una ciudad con el peso histórico y artístico que tiene València?

Creo que los museos, sobre todo los nuevos, ayudan a atraer turistas culturales. Me ha impresionado ver en el museo, por ejemplo, a un grupo de coleccionistas que han venido a pasar el día desde Madrid. Por desgracia, normalmente la gente no va a propósito a una ciudad a ver museos antiguos, a menos que hagan alguna exposición especial. Pero los museos nuevos sí suelen atraer a un público internacional porque a la gente le interesa ver qué se está haciendo nuevo en el mundo del arte y cómo se está haciendo.

¿Pero no pierde un museo su importancia cuando se le reduce a motor turístico, a algo “bonito” que hay que ver si uno es turista?

Una de las cosas interesantes de este museo es la comprensión de su gestación. Es en gran medida el regalo de una valenciana a la ciudad de València. No parece que haya sido diseñado como una atracción turística. Una de las cosas que me interesa es que la venta de entradas y la tienda están al otro lado de la calle, eso es inusual en los museos gubernamentales porque necesitan los ingresos, pero es característico a veces de los museos privados.

¿Para quién es más importante un coleccionista como Hortensia Herrero? ¿Para el artista a quien le compra las obras o para la ciudad donde las exhibe?

Este es un museo bastante característico del tipo que suelen crear los coleccionistas privados. Obviamente, tiene una personalidad porque es el gusto de una persona, no está tratando de ser representativa de un artista o un estilo en concreto. Ha podido adquirir, por ejemplo, tres obras muy importantes de Anselm Kiefer pero no para mostrar la obra de Kiefer de una manera histórica sino por el impacto visual que tienen. En eso, una colección privada puede ser más creativa e imaginativa, no está sujeta a la presión de justificar cada compra ante un comité de expertos. Pero, al mismo tiempo que refleja la personalidad y los gustos de su propietaria, visitar este centro supone una experiencia de muy alto nivel, una oportunidad para los valencianos de ver un gran colección internacional sin tener que viajar a otra ciudad. No voy a decir que uno tiene una mejor idea de la arte británico contemporáneo si viene a València, pero sí tendrá una idea bastante amplia porque verá obras de David Hockney y las instalaciones de Matt Collishaw o las impresionantes vidrieras de Sean Scully.

¿Le gusta más el arte contemporáneo exhibido en un edificio del siglo XV como éste o lo suyo sería exhibir este tipo de colecciones envueltas de arquitectura moderna?

Lo bueno de este museo es que siento que la coleccionista estaba más interesada en hacerle un regalo a la ciudad que en abrir un vehículo para la autopropaganda. La forma en la que se ha aprovechado el edificio tiene un sabor personal, pero no individual. Me gusta como ha creado una variedad de espacios a través de las obras y de la arquitectura. A menudo los museos de arte contemporáneo pueden ser deliberadamente neutrales y yo prefiero que tengan cierta personalidad. Y particularmente me gusta y admiro la forma en que el edificio tiene vistas a la ciudad. Creo que esto está muy bien planteado, ya que elimina lo que puede ser una tendencia hacia la claustrofobia que a veces siento en los museos de arte contemporáneo.

Si usted fuera un coleccionista importante, ¿donaría su colección a una institución pública o crearía un museo como éste?

Tradicionalmente los coleccionistas han donado sus obras a las instituciones públicas para hacerlas crecer. Pero cada vez más coleccionistas de todo el mundo -no sólo en España sino en Alemania, Estados Unidos o Japón- están impulsando museos privados porque así tienen más control sobre sus obras. En parte es triste porque los grandes museos públicos no pueden mostrar obras contemporáneas y creo que, de alguna manera, la exhibición de arte se está privatizando. Y los artistas también están haciendo como coleccionistas: quieren controlar su propio legado y muchos de ellos están considerando hacer sus propios museos, en parte porque los museos públicos sólo pueden mostrar un número muy pequeño de sus obras. Se están planteando si quieren que una pequeña cantidad de sus obras estén en una colección pública o una gran cantidad en una colección privada.

En València va a abrir un nuevo centro cultural dedicado a las exposiciones inmersivas para toda la familia. Antes fue un centro de arte contemporáneo para un público digamos más reducido. ¿Vale todo con tal de hacer del arte algo popular?

Cuando era director de la National Portrait Gallery me criticaron mucho por hacer grandes exposiciones de fotógrafos contemporáneos como Mario Testino porque en aquella época se consideraba que no era apropiado que un museo hiciera grandes exposiciones populares. Creo que tuvo 150.000 visitantes, lo cual en aquellos tiempos era mucho, y se consideraba vulgar. Pero eso ahora ha cambiado porque también ha cambiado la economía de los museos públicos ha cambiado y necesitan atraer a grandes audiencias. Después, cuando estuve en la National Gallery hicimos grandes exposiciones de Tiziano y Velázquez, buscábamos el equilibrio entre hacer cosas interesantes y valiosas históricamente y que también atrajeran a un gran número de personas. Es comprensible que se busque ese equilibrio y que las exposiciones sean más populares, sobre todo los que necesitan justificar la inversión pública. De hecho, todos los museos del Reino Unido prestan mucha más atención que antes a las cifras de visitantes.

Usted dejó la National Gallery y la Royal Academy antes de que se popularizara el debate sobre la descolonización de los museos. ¿Se hubiera planteado ahora ese debate?

Sí. Creo que es inevitable que ahora la gente mire hacia atrás, a las principales colecciones históricas, y se interese y, en muchos casos, se sienta incómoda con las circunstancias en las que fueron adquiridas. Se trata de un estado de ánimo histórico y un cambio de actitud que es una cuestión de comprensión general. Cuando estaba escribiendo un libro sobre museos, que se publicó en 2021, me pidieron que incluyera un capítulo sobre restitución. Y dije que no era el tema porque era un libro sobre museos de arte contemporáneo y no sobre arqueología. Ahora creo que fue un error porque las cuestiones de la restitución dominan la visión de la gente sobre los museos a nivel internacional y han causado una enorme inquietud que debe abordarse.