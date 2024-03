Vociferio llega a su recta final con un homenaje de jóvenes poetas a Estellés

Vociferio ha llevado la poesía y la reflexión a una veintena de espacios repartidos por toda València durante un mes. La edición decimotercera del festival empezó el pasado 3 de febrero y concluye mañana, 3 de marzo. Ha sido un mes plagado de actividades, en una programación que ha tenido menos recitales que años anteriores pero más espacio para la reflexión artística y el papel de los creadores en la sociedad.

Hoy, el festival tiene organizado un homenaje a Vicent Andrés Estellés, a las 19:00 horas, en el Octubre Centre de Cultura Contemporània. El acto tiene como título «La perdició del jovent» —uno de los versos del poeta de Burjassot—, y en él participan Victoria Avinyó, Aina García-Carbó y Borja Puchol Forés, tres voces de las treinta incluídas en la antología El que ens ve damunt, de jóvenes autores.

Protagonismo a los jóvenes

La decisión de dar protagonismo a jóvenes poetas viene también porque «Vociferio es un festival que mira hacia el futuro y a qué debe significar la poesía para la sociedad y tenían que ser ellos los que tomaran la voz», añade. «En ese libro aparecen 30 reflexiones de 30 poetas en torno a los 30 años sobre el futuro.

Los tres recitarán textos de Estellés, relacionándolos con su propia obra y donde se vea su influencia», explica Victor Benavides, coordinador de Vociferio.

«Nos parecía importante porque es el centenario del nacimiento de uno de los poetas valencianos más grandes —si no el que más— desde Ausiàs March», explica. De hecho, desde el festival ya lamentaron que la Generalitat no haya reconocido 2024 como Any Estellés.

Lema promocional de Vociferio 2024. / L-EMV

Sobre el acto, Benavides avanza que tiene relación con el lema de la actual edición de Vociferio: la frase «Una foguera a Roma», también de Estellés. «Era un lema simbólico con el que el poeta llamaba a quemar sus obras y sus versos como protesta y de mane simbólica, como denuncia a la situación de censura que vivía, haciendo un paralelismo de su propia situación y la situación política».

Por eso, también de manera simbólica y como una acción performática, se ‘quemarán’ versos en el Octubre, con un juego de luces.

Posteriormente, a las 20:00 h se presentará Fites, la traducción de la obra de Marina Tsvetàieva, a cargo de Laia Malo y Jaume Reus. Ambos forman el dúo Jansky Electroverse que también mañana —a las 12:00 h en Artea Lab— acompañarán a los finalistas del VI Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra.

Ellos protagonizan el «vermut de clausura», en colaboración con la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). A las 13:00 h pone fin a Vociferio 2024 Albertina Merlina con «Versátil».