«Hay espacios que contratan a DJs para convertirlas en imagen»

La DJ Bea Martínez, más conocida como B Jones, es una de las miles de mujeres que día a día lucha por romper el techo de cristal. «El hecho de ser mujer te hace lidiar con tu profesión, tu casa y tus hijos», lamenta. Como madre de una hija adolescente sabe que, a veces, llegar a todo es complicado. «No es fácil encontrar el equilibrio entre mi vida familiar y mis viajes. Afortunadamente, mi familia me apoya», explica.

Aunque reconoce que todavía queda un largo camino por recorrer, considera que hay avances en cuanto a la igualdad. Por eso, es importante alzar la voz y apoyar este tipo de reivindicaciones no sólo el 8M, sino todo el año. Esta DJ actuará como cabeza de cartel en el Dia de la Dona Festival 2024 el próximo 9 de marzo en València.

B Jones recalca que los inicios no fueron sencillos. «Se sorprendían porque soy mujer. Hay puertas que se han cerrado, pero otras se han abierto», afirma. En este sentido, denuncia que todavía hay lugares que «quieren a una mujer porque se arregla y se convierte en una imagen». Sin embargo, ella ha intentado no «dar importancia» a este tipo de situaciones. Reconoce que, afortunadamente, las cosas están cambiando. Por ejemplo, en los carteles de los festivales cada vez hay más DJs y productoras.

Ella lleva doce años trabajando en el mundo de la música electrónica. Fue el novio de su hermana quien le adentró en este mundo. «Nunca me planteé dedicarme a esto porque no había referencias, por lo que no pensaba que pudiera vivir de esto». Ahora es ella que se ha convertido en referente. «Recibo mensajes a través de las redes sociales y eso me gratifica», concluye.