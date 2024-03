Eusebio Sempere regresa al IVAM 25 años después

"Luchar contra Joaquín Sorolla siempre es muy difícil. Hemos dejado un tiempo [por los actos del Año Sorolla] y ahora toca recuperar a Eusebio Sempere". Son palabras de Rosa Castells, conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), experta en la obra del artista de Onil y comisaria de la exposición "Sempere en París", que este jueves abre sus puertas en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). La última vez que Sempere tuvo una muestra individual en el centro de la calle de Guillem de Castro fue en 1998, hace ya más de 25 años. Esta exposición, que ahonda en los años en que Sempere estuvo en París entre 1948 y 1960, se enmarca en el centenario del nacimiento del artista.

La exposición reúne más de 70 piezas de Sempere (Onil, 1923-1985), con dos de las series más importantes del artista: los llamados 'gouaches de París' y los 'relieves luminosos'. Además, hay documentación (cartas, recortes, fotografías) que revelan el contexto sociocultural que vivió en la capital francesa, así como su red de contactos y sus intentos por llevar la modernidad a España.

Una visitante, ante dos obras de la muestra. / Miguel Ángel Montesinos

La muestra ha sido presentada este miércoles por la directora adjunta -y ahora directora en funciones, tras la dimisión de Nuria Enguita-, Sonia Martínez; la directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, la propia Rosa Castells y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali. La muestra, una colaboración entre el IVAM y el MACA, se podrá visitar hasta el próximo 19 de junio. Martínez aseguró que "para el IVAM, la figura de Eusebio Sempere ha tenido siempre especial significación. Es un creador fundamental, uno de los primeros españoles que exponen el MoMA, un defensor de la modernidad y de la cultura contemporánea en el siglo XX. Un artista que demostró, además una enorme generosidad con Alicante, ya que donó gratuitamente a la ciudad su colección de arte contemporáneo, al recién inaugurado Museo de la Asegurada, germen del actual MACA". Para Tébar, Sempere "es uno de los máximos representantes del arte óptico cinético", "es -añadió- luz, limpieza de ejecución, orden y cálculo, es geometría" para acabar reivindicando que la estación de trenes de Alicante lleve el nombre del artista de Onil. La edil alicantina se sumó a las alabanzas de la figura de Sempere, para ella "el artista alicantino más conocido internacionalmente".

Castells, Beldjilali, Martínez y Tébar, en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

Exposición inédita

Rosa Castells desgranó la exposición aunque quiso reivindicar que, "aunque son varios los proyectos que se han ido desarrollando a lo largo del año y no solo por parte del MACA, sino de otras instituciones, lo cierto es que la celebración [del centenario del nacimiento de Sempere] nunca tomó el impulso adecuado ni merecido. Y por supuesto el eco mediático de otras celebraciones", dijo en alusión a la repercusión del Año Sorolla. Comparaciones a un lado, Castells avanzó que la muestra recoge el tiempo que Sempere pasa en París entre los años 1948 y 1960, tras su formación académica. "Esta exposición no se había hecho antes. Parece que siempre sabemos mucho de un artista, pero Sempere es interminable. Siempre aparecen cosas nuevas o proyectos en los que estuvo involucrado que no sabíamos. De París vuelve en 1960, desilusionado, quizá con una sensación de fracaso personal, pero con una cierta aureola de éxito y una sólida formación artística". La exposición que presenta en el IVAM está compuesta por 70 obras: 57 gouaches sobre cartulina, nueve relieves luminosos, dos acuarelas, tres óleos, un dibujo y un grafo; 28 piezas pertenecen a la colección del IVAM, 26 son del MACA, y hay otros prestadores públicos y privados. A estas obras se suman cerca de 70 documentos, entre fotografías, libros, revistas, cartas, postales, escritos, recortes de prensa, o incluso un grabado, que recorren el contexto social y artístico que rodea al artista, así como sus proyectos concretos, sus reflexiones, sus penurias y sus estados de ánimo. "Aunque se inicia primeramente en los gouaches, estos conviven con los relieves luminosos; ambos trabajos se autoalimentan, responden a la misma preocupación estética", destacó la comisaria.

Documentación de la exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Respecto a los gouaches, Castells explicó que "en París decidió abandonar la figuración para siempre. El conjunto completo de los gouaches de París está compuesto por casi un centenar de obras. El IVAM expone 57 y la mayoría se encuentra en colecciones públicas (como IVAM y MACA). Los primeros, dijo la experta, "son trabajos sencillos, emotivos e ingenuos, que van complicándose: buscando el volumen, la propiedad y el movimiento. Círculos, cuadrados, triángulos, esferas, coros, cilindros y láminas, los elementos en un principio simples y dispuestos ortogonalmente, fueron espaciados, girados, fragmentados e incluso distorsionados".

Los relieves luminosos. / Miguel Ángel Montesinos

El 'pintor eléctrico'

En cuanto a los relieves luminosos, Castells señaló que será en cuando Sempere presenta el primero de estos "artefactos". "Aporta algo original y personalísimo. La crítica le llamará el 'pintor eléctrico', acertadamente, y escribe un manifiesto sobre la utilización de la luz en las artes plásticas. Esas cajas de luz son admirables porque desprenden una increíble sensación de primitivismo". "Sempere entra de lleno con ellos en el arte cinético, un arte animado por una sociedad cada vez más dinámica y tecnológica, donde las formas geométricas son protagonistas y cuyo movimiento real y virtual produce diferentes efectos visuales".