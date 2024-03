El Gobierno asume la celebración del centenario de Estellés ante el rechazo de la Generalitat

El Ministerio de Cultura asumirá la celebración del centenario de Vicent Andrés Estellés, después de que la Generalitat y Les Corts, con los votos de PP y Vox, rechazasen declarar 2024 como Any Estellés.

Así, el próximo miércoles, el ministro Ernest Urtasun estará en València para presentar los actos y proyectos para rendir homenaje al poeta de Burjassot junto a Carmina Estellés, hija del escrito y presidenta del centenario. El acto tendrá lugar en el Espai Octubre de Cultura Contemporànea.

Todos menos la Generalitat

De esta forma, el Gobierno de España se une al resto de administraciones públicas -como las diputaciones de Valencia y Alicante- y de las entidades cívicas unidas en la plataforma Cent d’Estellés que, ante el silencio del gobierno autonómico, han decidido impulsar el centenario del que está considerado como el poeta en valenciano más importante desde Ausias March.

El pasado 8 de febrero, PP y Vox se unieron en Les Corts para votar en contra de una Proposición No de Ley de urgencia presentada por Compromís para que declarar 2024 como Any Estellés, igual que antes se habían declarado por sus respectivos centenarios Any Fuster,Any Berlanga o Any Sorolla.Sabido que la propuesta iba a contar con el voto favorable de Compromís y PSPV y que Vox iba a votar en contra, la llave la tenía el PP.

Representantes políticos y técnicos de Cultura en la presentación de ‘Estellés als pobles’. / L-EMV

Homenaje pero no "año"

Los populares podían tomar la misma decisión que las dos instituciones provinciales donde gobiernan -es decir, apoyar el homenaje al poeta- o mantenerse en la línea de sus socios del Consell que son, además, quienes deberían gestionar las acciones, al tener la cartera de Cultura, que dirige Vicente Barrera.

Ante esta tesitura, los populares decidieron presentar una moción para modificar el texto que mantenía el reconocimiento de la figura de Estellés, pero eliminaba la opción de denominar al 2024 Any Estellés, el eje central de la propuesta de Compromís, que tras el revuelo de las últimas semanas, obligaba al Consell a fijar sus posturas. Finalmente, el PP votó en contra y la propuesta no salió adelante, con un total de 46 'sí' y 51 'no'.

"Enmudecimiento institucional"

La diputada de Compromís, Verónica Ruiz, afeó el “enmudecimiento institucional” y destacó que Estellés es “parte esencial de la cultura valenciana” y que el 2024 es una “oportunidad para promocionar su obra y su figura”. “Recordar y conmemorar el año Estellés es un acto de justicia histórica y cultural”, ha añadido. Compromís no ha aceptado la modificación del texto al entender que la propuesta del PP había eliminado la parte importante de la PNL (proposición no de ley).

Vicent Andrés Estellés / L-EMV

Cultura "alejada de ideologías"

De hecho, el PP acusó a Compromís de no querer negociar y compró parte del discurso de sus socios del gobierno de Vox, al defender “una cultura alejada de las ideologías”, “no politizada por ningún partido” y “ni de derechas ni de izquierdas”, afirmó Francisca Bartual.

Aseguraron, además que la campaña por el Any Estellés es “una cuestión de populismo” y que hay “una discriminación con trasfondo político” al no pedir también el año de Cándido Ortiz Fabregat o de Antonio Muñoz Degrain, de quienes se cumplen 100 años de su nacimiento y fallecimiento, respectivamente.

En el debate en Les Corts también surgieron cuestiones como las subvenciones a diferentes entidades -la diputada del PP defendió la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) y lo Rat Penat y criticó a Ca Bassot-, Compromís ha acusado a los populares de “estar instalados en el sectarismo de su socio de gobierno”.

Mural dedicado a Estelléspintado en Loriguilla porToni Espinar. L-EMV / L-EMV

Vox, a vueltas con el catalanismo

Por su parte, el diputado de Vox, Jesús Albiol, llegó a mencionar el referéndum catalán en su discurso. Aseguró que la propuesta de Estellés “no pretende resaltar la figura de Estellés, si no continuar con la construcción de una identidad nacional, diferente y excluyente”.

"Compromís no busca conmemorar el nacimiento de un autor valenciano por la calidad o la repercusión artística de su obra, lo hacen porque buscaba la unidad lingüística del catalán, porque sirve a sus fines políticos", ha afirmado, al tiempo que cuestionaba por qué no se habían celebrado 'años de' Joanot Martorel, Vicente Gaos o Josefina Lázaro anteriormente.