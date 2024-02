El Any Estellés se ha embarrado hoy en las Corts y el poeta valenciano que este 2024 hubiera cumplido 100 años se queda sin el reconocimiento de la Generalitat. A diferencia de lo que han decidido en la Diputación de València y de Alicante, a nivel autonómico no se ha declarado el “Any Estellés”, como los pasados “Año Sorolla” o “Any Fuster”.

La cámara autonómica votaba hoy a raíz de la PNL de urgencia presentada por Compromís. Conocido el voto en contra de Vox y a favor de Compromís y el PSOE, la llave la tenía el PP: tomar la misma decisión que las dos instituciones provinciales (donde lo ha impulsado y/o ha votado a favor) o mantenerse en la línea de sus socios del Consell.

Intento de cambio a última hora

Esta mañana, los populares han presentado una moción para modificar el texto que mantenía el reconocimiento de la figura de Estellés, pero eliminaba la opción de denominar al 2024 Any Estellés, el eje central de la propuesta de Compromís, que tras el revuelo de las últimas semanas, obligaba al Consell a fijar sus posturas. Finalmente, el PP ha votado en contra y la propuesta no ha salido adelante, con un total de 46 'sí' y 51 'no'.

La diputada de Compromís, Verónica Ruiz, ha afeado el “enmudecimiento institucional” y ha destacado que Estellés es “parte esencial de la cultura valenciana” y que el 2024 es una “oportunidad para promocionar su obra y su figura”. “Recordar y conmemorar el año Estellés es un acto de justicia histórica y cultural”, ha añadido. Compromís no ha aceptado la modificación del texto al entender que la propuesta del PP había eliminado la parte importante de la PNL.

Cultura "alejada de ideologías"

De hecho, el PP ha acusado a Compromís de no querer negociar y ha comprado parte del discurso de sus socios del gobierno de Vox, al defender “una cultura alejada de las ideologías”, “no politizada por ningún partido” y “ni de derechas ni de izquierdas”, ha afirmado Francisca Bartual.

Aseguran, además que la campaña por el Any Estellés es “una cuestión de populismo” y que hay “una discriminación con trasfondo político” al no pedir también el año de Cándido Ortiz Fabregat o de Antoni Muñoz Degrain, de quienes se cumplen 100 años de su nacimiento y fallecimiento, respectivamente.

Cada vez el debate ha sido más bronco en las Corts en este punto, el 14 de la sesión del día, y han salido cuestiones como las subvenciones a diferentes entidades -la diputada del PP ha defendido la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana (RACV) y lo Rat Penat y ha criticado a Ca Bassot-, Compromís ha acusado a los populares de “estar instalados en el sectarismo de su socio de gobierno”.

Vox, a vueltas con el catalanismo

Por su parte, el diputado de Vox, Jesús Albiol, ha llegado a mencionar el referéndum catalán en su discurso. Ha asegurado que la PNL “no pretende resaltar la figura de Estellés, si no continuar con la construcción de una identidad nacional, diferente y excluyente”.

"Compromís no busca conmemorar el nacimiento de un autor valenciano por la calidad o la repercusión artística de su obra, lo hacen porque buscaba la unidad lingüística del catalán, porque sirve a sus fines políticos", ha afirmado, al tiempo que cuestionaba por qué no se habían celebrado 'años de' Joanot Martorel, Vicente Gaos o Josefina Lázaro anteriormente.

"No van a poder doblegar la palabra del vicepresidente primero de regar los chiringuitos catalanistas, los que ahora están montando el espectáculo de Estellés", ha dicho en referencia a la retirada de subvenciones que decidió Vicente Barrera.

Antes de la votación, José María Llanos, síndic de Vox, aseguraba que iban "a hacerle el juego a la izquierda separatista" y tampoco aceptaban la propuesta del PP por querer "blanquear" la PNL de Compromís. "No vamos a apoyar desde Vox ni el año Estellés ni ninguna ideología como la de Estellés que nos ha contaminado mucho tiempo", ha añadido.

José Chulvi, del PSPV, ha reclamado "justicia poética" para el poeta valenciano más universal. Para el grupo socialista, que la Generalitat declarase el 2024 como Any Estellés "lo clama el pueblo y la historia" y Chulvi ha hecho un parlamento destacando la "prolífica obra de Estellés", un "valenciano de la calle, humilde y honesto", recordando a la cámara el tema sobre el cual se debatía y resituando el debate en el autor.

El síndic de los socialistas, también ha apuntado a los medios que "la extrema derecha está contaminando todo el trabajo. Es una mala noticia que Mazón esté maniatado por la extrema derecha, toca defender nuestra cultura".