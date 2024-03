«La restitución de los museos no repara el daño cometido»

Hace 40 años, la ministra de Cultura de Grecia, Melina Mercouri, solicitó durante un viaje a Londres el retorno a su país de los mármoles del Partenón expuestos en el British Museum durante más de 200 años. Tras aquellas declaraciones, mucha gente pensó que esta restitución estaba fuera de lugar. Sin embargo, cuatro décadas después, el debate vuelve a estar sobre la mesa, como se pudo comprobar ayer en la jornada «Entre herejes y ladrones. ¿Hay que devolver los tesoros artísticos de los museos occidentales?», que se celebró en el Centre Cultural La Nau y que reunió a expertos de distintas universidades españolas para abordar este tema.

«Los gobiernos europeos, los directores de grandes museos y los conservadores de las colecciones afectadas se muestran reticentes a aceptar las demandas de restitución planteadas por los países de origen de las piezas», señaló el catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València, Antoni Furó, durante su intervención, quien recalcó que «los museos temen quedarse vacíos de obras emblemáticas».

Furó recordó que las opiniones respecto a la descolonización son muy distintas en la sociedad, ya que «hay quien aboga por devolver las piezas reclamadas, otros creen que no deberían moverse de los museos en los que están y otros consideran que es una forma de reparación de los daños hechos en el pasado a los países colonizados». En este sentido, el director del departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento en la UV, Nicolás Sánchez, explicaba que «no se tiene que tener en cuenta la descolonización de los museos, sino la restitución», que, según expresó, «esto no puede compensar el daño, por lo que no puede pensarse en términos de justicia o equidad».

Aunque los expertos pudieron resolver algunas dudas durante la jornada, el debate sigue presente y todavía no existe una solución clara.

