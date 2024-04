Elísabet Benavent anuncia nuevo libro para el próximo 4 de junio

La autora valenciana Elísabet Benavent ha anunciado a través de sus redes sociales la publicación de un nuevo libro el próximo 4 de junio.

Benavent ha desvelado la portada de Esnob, que estará disponible el próximo 4 de junio en todas las librerías y plataformas digitales. En esta ocasión, los lectores podrán disfrutar de la edición en formato original o una edición especial de tapa dura.

Aunque la valenciana no ha desvelado muchos detalles en torno a esta nueva obra, sí que ha acompañado la publicación con un breve texto. En él se puede leer: «Imagina: eres un tiburón de las finanzas estilo lobo de Wall Street, perteneces a una buena familia y siempre lo has tenido todo; por no hablar de que no hay chica que se te resista. Y cuando estás a punto de rozar la cumbre del éxito con las yemas de los dedos, lo pierdes todo... por tu culpa. Tu única salida es volver a empezar y ahí estás, con tu traje esnob, en un polígono industrial en tu primer día como ceniciento. Pero, tranquilo, Alejo, que este no es el cuento de siempre, ¿o tal vez sí?».

En pocos minutos, la publicación ha recibido una gran cantidad de «likes» y comentarios por parte de sus seguidores, que esperan con ansia la publicación de esta obra, que promete convertirse en un éxito de ventas.

La escritora de comedia romántica, conocida como Beta Coqueta, se coronó en las listas de ventas con su saga En los zapatos de Valeria. Estos cuatro libros fueron convertidos en serie por Netflix. Desde ese momento, Benavent ha publicado la bilogía Silvia, la trilogía Mi elección, El diario de Lola, Mi isla, la bilogía Canciones o Un cuento perfecto, entre otras obras.