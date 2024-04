La Associació d’Escritors rechaza la subvención de la AVL

La Associació d’Escritors en Llengua Valenciana ha decidido renunciar a la subvención de 3.000 euros incluidos en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para 2024 y que fue aprobado por las Corts. En un comunicado, esta entidad ha reconocido que el motivo de esta renuncia se debe, en sus palabras, "a la obligación expresa, trasladada por escrito por la AVL hace unos días, de que nuestra entidad observe "la normativa oficial del valenciano" si quiere recibir la ayuda pública pagada con los impuestos de todos los contribuyentes valencianos".

En el escrito señalan que la entidad utiliza la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana "en nuestra creación literaria y en nuestro funcionamiento cotidiano". Inciden: "La lengua valenciana normativizada según dicta la RACV es, según el artículo 4 de los Estatutos reglamentariamente aprobados por el Ministerio del Interior en 2005, la lengua oificial de nuestra entidad".

Lamentan que esta decisión pretende "coaccionar económicamente a una entidad cultural para que actúe contra sus propios Estatutos contraviniendo los derechos a la libertad de expresión y creación literaria que protegen la Constitución".

"Nuestra integridad no se vende por una subvención. Y el conflicto lingüístico valenciano no se solucionará mientras la arbitrariedad, la hipocresía, el sectarismo, el cinismo, la valencianofobia y la imposición ideológica no sean neutralizados por el poder político que los ha tolerado en las últimas décadas. De momento, acciones como esta, o como la discriminación en el concurso de llibrets de la Conselleria de Educación a las fallas que usan la normativa de la RACV, demuestran que poco ha cambiado en el último año en lo esencial", concluyen.