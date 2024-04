El Festival 10 Sentidos se consolida como lugar de encuentro artístico

La 13 ª edición del Festival 10 Sentidos, que se celebra del 3 al 18 de mayo en València, pretende convertirse en un lugar de encuentro entre la ciudadanía y la danza, las artes plásticas, escénicas, la música y la literatura. Concretamente, en palabras de sus directoras Meritxell Barberá e Inma García, este evento "ha sido pionero en proponer un encuentro entre disciplinas distintas y con un discurso social".

Así, durante quince días, el festival propone la defensa del arte como espacio de intercambio, de los artistas como figuras presentes e indispensables para el pensamiento, el desarrollo de la sociedad y la evolución de la vida. En este sentido, proclaman que "un territorio sin creación genera una comunidad vacía y triste, por lo que no es posible una vida plena sin cultura".

El Festival 10 Sentidos combina espectáculos de creación emergente con trabajos de artistas ya consagrados a través de distintas propuestas locales, nacionales e internacionales. "Es un diálogo entre artistas, público, espectador, asociaciones, sociedad y comunidades", señalan las directoras.

El coreógrafo francés Sadeck Waff inaugura esta edición el 3 de mayo con su espectáculo "Murmuration lucioles", que será representado por bailarines valencianos estudiantes y semiprofesionales. Por su parte, la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker interpretará en el Teatro Principal la mítica obra "Fase, four movements to the music of Steve Reich”. La artista visita por primera vez la ciudad tras varios años de contacto. "Ha habido muchos años de trabajo para poder contratarla. En 2020 nos pusimos en contacto, pero llegó la pandemia. No ha sido hasta este año cuando hemos podido contar con su presencia", reconocen las responsables, quienes recalcan que estas representaciones son las que aportan "personalidad al festival".

Otras actividades

Entre las distintas actividades de esta edición, se encuentra el Club de Espectadores Jóvenes-IVAJ, que lleva realizándose durante las últimas ediciones y a través del cual los jóvenes pueden vivir el festival desde dentro y conocer a los distintos artistas participantes. Por otra parte, el festival y la Universidad LABA València inauguran una exposición de artes plásticas a cargo de los estudiantes.

Por primera, vez se produce una colaboración entre el festival y el Instituto de la Juventud con el objetivo de apoyar la carrera de jóvenes artistas emergentes. "Queremos que esta edición salpique a toda la ciudad y llegue a nuevos públicos", recalcan Barberá y García. Para ello, han organizado actividades en catorce sedes distintas, entre las que se encuentran CaixaFórum, Espai La Granja, Teatro Principal, Taiat Dansa, CCCC Centre del Carme, La Rambleta, Fundación Mainel, Teatre el Musical, Las Naves, Espacio Inestable, Fundació Cañada Blanch, Sala Off, La Nau o el Monasterio San Miguel de los Reyes.

