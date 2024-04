"Una actriz valenciana también puede llegar a Hollywood"

La actriz valenciana María Caballero recibió hace poco más de un año un correo en el que le animaban a participar en un cástin internacional para una película cuya trama desconocía. En pocos minutos la joven improvisó un pequeño set de rodaje en su habitación. Sólo necesitó situar su teléfono entre varios libros para grabar esa escena cinematográfica con la que, poco tiempo después, debutaría en Hollywood. Concretamente, Caballero interpreta a la monja novicia Luz en La Primera Profecía (The First Omen en inglés), dirigida por Arkasha Stevenson y que sirve como precuela de la película de Richard Donner, La Profecía.

Desde el primer momento, la actriz lo tuvo claro. "En la segunda fase, trabajé con la directora y sentí mucha conexión", recuerda a Levante-EMV. Fue tan grande esa sensación, que la valenciana rechazó uno de los proyectos que le habían propuesto para luchar por este trabajo. "Sentía que me iban a llamar. Creo que hay que seguir nuestra intuición y confiar", señala.

Caballero, formada entre Reino Unido y España, ha dado el salto al cine internacional con este largometraje. Tras debutar en la gran pantalla con Amar (2017), de Esteban Crespo, y convertirse en protagonista por primera vez en la película Olvido (2023), de Inés París, ahora se suma al elenco de este "thriller" de terror, que cuenta con los actores Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy. La ficción se centra en una joven estadounidense, que tras ser enviada a Roma para inciar su camino en la Iglesia, ve su fe desviada. La actriz conocía la historia, pero no había visto la película. "Me encanta el terror psicológico y la historia me parece brutal e impactante", reconoce Caballero, quien señala que "durante la grabación se sintió parte de la historia del cine".

"Pasos pequeños"

"¿Por qué no puede estar una valenciana en Hollywood? Una actriz valenciana también puede llegar", reivindica Caballero, que se ha convertido en la primera mujer valenciana que forma parte del elenco de una película estadounidense. Reconoce que "la presión es muy grande, pero es importante ganar seguridad y no sentirme menos que nadie". La joven, ganadora del premio Un Futuro de Cine de Cinema Jove y reconocida como Mejor Actriz Protagonista en los Premios Berlanga en 2023, recuerda que "todo gran nombre cinematográfico, primero va dando pequeños pasos". En sus palabras, "soñaba con hacer películas internacionales, pero no imaginaba llegar a Hollywood".

Formada en la ESAD – Escuela Superior de Arte Dramático de València, con 20 años se trasladó a Inglaterra para estudiar Arte Dramático. Aunque en su familia no había nadie que se dedicase a esta profesión, ella lo tuvo claro desde el primer momento. Durante el rodaje, la actriz se ha dado cuenta de lo importante que es la industria cinematográfica en Estados Unidos. "Cuentan con grandes medios y mucho presupuesto. Allí tienen respeto y cuidan a cada pequeño actor, a los figurantes... Aquí nos falta querernos más", lamenta la actriz, quien añade que "nos falta creer y apostar más por nuestra cultura". Por eso, reivindica que Europa debería apostar y producir más.

Han pasado siete años desde que Caballero dio el salto a la gran pantalla. Sin duda, el camino no ha sido nada fácil. "Es un proceso de siete años de mucho sacrificio, de mantener la fe...", explica. Para ella, es una profesión muy dura y con mucho trabajo detrás. "Por cada 'sí', hay siete 'noes'. Se han cerrado muchas puertas", reconoce. Sin embargo, su esfuerzo ya ha tenido sus primeros frutos. Tras regresar de Estados Unidos para promocionar la película, se encuentra en España rodando una serie para Netflix. "Hay que creer en uno mismo para conseguirlo", concluye.

