Revolver recrea a Extremoduro, Amaral y Pereza en su nuevo disco

La banda valenciana Revolver ha publicado hoy "Playlist", el decimotercer álbum del proyecto comandado por Carlos Goñi y el primero de su carrera compuesto únicamente por versiones de canciones de otros artistas. Revolver presentará este disco el próximo 23 de julio en los Concerts de Vivers de València.

En el repertorio de once canciones, descubrimos los tres cortes que han servido de adelanto: el clásico de Pereza 'Lady Madrid', la potente canción 'El sol no regresa' de La Quinta Estación, y 'Cómo hablar' de Amaral. Además, Goñi ha querido incluir también su particular versión de 'Azul' de Elefantes, 'La vereda de la puerta de atrás' de Extremoduro, 'Mesa para dos' de Rubén Pozo y Lichis, 'Dónde estás' de Jaime Urrutia, 'El equilibrio es imposible' de Los Piratas, 'Viento de cara' de Supersubmarina, 'Indestructibles' de los también valencianos La Habitación Roja y el corte que sirve de focus track del álbum, 'Te he prometido' de Leo Dan, la única que no es de ningún artista contemporáneo ni nacional, pero una de las más especiales del álbum según el propio Goñi: "Llevo enamorado de esta canción desde que tengo 11 o 12 años, la primera vez que la escuché, se me quedó anclada, y han pasado 50 años y sigue provocándome lo mismo."

Con 'Playlist', Revolver ha querido rendir homenaje a esas canciones que inspiran a Carlos Goñi, imprescindibles en la banda sonora actual de su vida, y que le hubiera encantado escribir a él. En esta ocasión, se las ha llevado a su terreno aportando el toque "revolviano" en todas ellas y reinventado su sonido, pero manteniendo su esencia. Según el propio Goñi, 'Playlist' "es un disco de versiones, pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto (que para eso ya está 'Adictos a la Euforia'), sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas."

"A lo largo de estos años he grabado y tocado muchas canciones escritas por otros (en español, en inglés, traducidas...), pero este proyecto había de ser distinto. Hay una cuestión que para mí era el verdadero rompecabezas del asunto: cómo dotar a todo el disco de un único corazón cuando eran al menos 11 los que habían latido, cada uno a su ritmo y compás, para poder crear estas 11 canciones. No era baladí la cuestión. Evidentemente no soy el primero en hacer un disco así, pero sí es la primera vez que lo hago y cada uno tiene sus filias y sus fobias. Así que decidí que tenía que ser la interpretación mía a tumba abierta de cada uno de los temas, tal y como lo habría hecho yo si hubiese tenido el regalo divino de escribirlas."

Sobre la elección del repertorio, Carlos Goñi declara que ha sido "un poema asombroso" y añade que no ha querido irse muy lejos en el tiempo en la selección de canciones "ya habrá ocasión (si me lo pide el cuerpo) de remitirme a otras décadas anteriores igual de maravillosas en la cosecha de canciones, pero no era ahora cuando tocaba; especialmente después de mi último álbum. Cuando pones juntas todas estas canciones y piensas en la cantidad de horas, sentimientos, heridas, cicatrices, risas, alegrías, sufrimientos (a terceros y de terceros) y jirones de vida al fin, pues...te entra un vértigo que acojona mucho, la verdad. Vaya para todos ellos, los compositores, mi más absoluto respeto y admiración por dejarse la vida en ello."

