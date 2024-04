Viggo Mortensen presenta su nueva película en València: "El perdón es el ingrediente más importante en una verdadera relación de amor"

Viggo Mortensen ha presentado esta mañana en los cines Lys de València su segunda película como director y guionista, ‘Hasta el fin del mundo’, un wéstern que el propio actor estadounidense protagoniza junto a la actriz Vicky Krieps.

'Hasta el fin del mundo' es una película de corte clásico e intimista que nos traslada al Oeste americano en la década de 1860, donde Vivienne Le Coudy(Krieps) conoce a Holger Olsen (Mortensen), un inmigrante danés. Juntos se instalan en Nevada, pero la Guerra de Secesión pone sus vidas patas arriba. Vivienne se enfrenta a la soledad y a los peligros que representan Rudolph Schiller(Danny Huston), el corrupto alcalde, y Alfred Jeffries(Garret Dillahunt), un rico terrateniente. El regreso de Olsen tras la guerra les obliga a redescubrirse y aceptarse mutuamente en sus nuevas realidades.

Tras la proyección ante la prensa, y a la espera de que esta tarde protagonice un pase especial en los mismos cines Lys, Mortensen ha explicado que empezó a escribir la película durante la pandemia y ya con la primera y onírica imagen de la cinta -una niña en un bosque ante un caballero medieveal- tuvo claro el origen de "Hasta el fin del mundo". Tal como el propio cineasta ha señalado, se trata de la historia "de una mujer libre, independiente y con una fuerza interior poco ordinaria" y que por eso eligió un western para envolver esta historia, por el contraste que supone un personaje como éste "en una sociedad dominada por los hombres y sin demasiada ley".

Para Mortensen, tanto el personaje que él interpreta como el que encarna Vicky Krieps muestran que "el perdón es mucho más importante que la venganza o que la violencia". El perdón, ha asegurado el actor, "es el ingrediente más importante en una verdadera relación de amor. Perdonarse a uno mismo es un alivio y perdonar al otro es un acto de generosidad".

Mortensen también ha señalado que, como en su primer film como director, Falling, "Hasta el fin del mundo" gira sobre el concepto de familia que, para él, "no es necesariamente un vínculo de sangre, sino la comunidad, la comunicación". En este sentido, tanto la anterior película como esta nacen, según el cineasta, "de imágenes vinculadas a mi madre".

La primera, según ha reflexionado, son los recuerdos de la infancia y la segunda parten de un punto de vista más adulto. "Pero son los recuerdos, cómo nos sentimos respecto a nuestras familias, nuestras crianzas, es mi manera de explorarlo y comunicar lo que pienso de ello", ha subrayado.

Aun así, Mortensen ha insistido en que su nueva película no gira en torno a una idea fija porque, cuando rueda, "no ruedas una idea, ruedas hechos, cosas que pasan y se dicen. Los actores no pueden actuar una idea ni un concepto, pero sí sentimientos y formas de expresarse. Supongo que todo lo que he vivido, pero también todas las películas que he visto, me han influido".

Sobre su relación con el género del western, Mortensen ha asegurado que es un aficionado al mismo desde niño, cuando vivía en Argentina y veía a los vaqueros de la películas como "gauchos" de Estados Unidos.

"Mi idea era hacer una película respetando ciertos códigos del western clásico. He visto muchos westerns, antes de rodarla ví todos los westerns de mi infancia y más. La mayoria son películas malas, repetitivas, actuaciones regulares. Pero hay un 5 por ciento que son obras importantes, de un poder poético y profundidad que te hacen reflexionar".

"Cuando digo que cumplo normas del western clásico -ha continuado-, me refiero a la fotografía elegante, aparentemente simple, ver los personajes, los paisajes y la gente en los paisajes de una forma ideal, hermosa, sin llamar la atención innecesariamente. También los detalles históricos, la forma de hablar, los acentos...".

Pero, a su juicio, la gran diferencia entre "Hasta el fin del mundo" y la mayoría de los clásicos del género, es que en su película, hay una mujer en el centor de la historia, que no es usual, y más cuando nos quedamos con ella cuando el hombre se va a la guerra". Por eso ha destacado la influencia que ha tenido la participación de Krieps en este proyecto. "Sin ella la película no hubiera salido", ha dicho.

"Hasta el fin del mundo" se estrenará el 10 de mayo en España.