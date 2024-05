"¿A ti qué te pasa?": Bronca y tensión en el Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha instado este lunes a mantener el proyecto europeo Women's Legacy, de inclusión de las mujeres protagonistas de la historia y la cultura y su legado en los contenidos didácticos. Esta decisión se ha adoptado en el pleno ordinario de mayo celebrado en esta institución, una sesión tensa con críticas, reproches y broncas entre sus miembros durante el debate de este punto y el referido a la memoria 2023 de la entidad.

Los momentos más tensos se han vivido al tratar esta última cuestión, en un punto para recoger observaciones antes de presentarla de forma definitiva en la sesión plenaria extraordinaria que se celebrará en Bicorp, y en torno a la figura de la presidenta en funciones.

José Vicente Navarro ha pedido que la memoria "no ponga presidenta sino vicepresidenta en funciones", dado que la presidencia no ha sido designada por la Generalitat tras el fallecimiento del anterior titular, Santiago Grisolía. Xavier Aliaga ha lamentado que "algunos no reconocen que --Pedrós-- es una presidenta en funciones y no la aceptan". "Dicen eso porque no les gusta", ha señalado y ha preguntado si dirían lo mismo si fuera otra persona.

Gerardo Muñoz ha calificado de "irrespetuoso" a Navarro, que ha dicho que no tiene "ningún problema" hacia Pedrós "ni como persona ni por su sexo". La presidenta ha afirmado que "no es la primera vez" que se planteaba "la legalidad" de su cargo y ha considerado que este se mantendrá hasta que el jefe del Consell, Carlos Mazón, "no ponga a una persona que guste" a quienes la cuestionan.

Pedrós ha indicado que desde el fallecimiento de Grisolía pasó a ser presidenta en funciones y ha destacado la "paciencia" que tiene también ante las "reiteradas críticas" que recibe. Ha lamentado que esa paciencia "muchas veces" se confunda "con debilidad".

La responsable del CVC ha recordado que cuando fue propuesta como vicepresidenta ya hubo consejeros que se ausentaron para no votar. "En ese momento tampoco me reconocieron", ha expuesto. "Estoy aguantando ataques", "personales" ha expuesto, además de afirmar que se siente "atacada y poco respetada por miembros del CVC".

"Permanentemente por usted y por otros", ha indicado a Navarro. "Mientras Mazón no nombre otro presidente y sea yo presidenta en funciones firmaré como tal. Es mi deber. Yo no he venido a pasearme, he venido a cumplir responsabilidades", ha añadido Pedrós, al tiempo que ha recibido el aplauso de diversos consejeros.

Navarro ha lamentado que Dolors Pedrós "lo interprete así" y ha recibido reproches de compañeros como Gerardo Muñoz por su "falta de respeto reiteradamente hacia la presidenta". "Lo voy a reprobar tantas veces como haga falta, como repruebo a Lozano cada vez que habla cuando yo hablo" --Muñoz y Lozano se han interrumpido y han intercambiado frases como "a ti qué te pasa" durante la sesión--.

Muñoz ha apuntado que Mazón no ha nombrado presidente del CVC "porque no tiene mayoría y porque ninguno de los representantes del PP actuales lo merece", tras lo que algunos consejeros de ese partido han pedido que ese comentario conste en acta. Vicent Torrent ha expresado su deseo de "presentar reprobación hacia algunos consejeros" y ha dicho estar "harto de escucharlos" y de que hagan "perder el tiempo a gente de bien".

"Ambiente de hostilidad"

Núria Vizcarro ha apelado a la responsabilidad y ha instado a la reflexión; Irene Ballester ha defendido la labor de Pedrós y ha censurado que en cada pleno "se la deslegitima"; Maribel Peris ha criticado el "ambiente de hostilidad" y Amparo Carbonell ha invitado a mejorar y ha rechazado los "comportamientos" mostrados este lunes.

La tensión se ha iniciado desde el inicio del debate sobre el Women's Legacy, primero en torno a un escrito remitido dos horas antes del pleno desde la Conselleria de Educación para explicar los motivos de la supresión que no ha podido ser incluido en el orden del día aunque si comunicado a los consejeros; después sobre el título de este punto, que no hablaba de informe sino de información; y finalmente en la votación al negarse a participar en ella algunos consejeros.

La mayoría del CVC ha aceptado ese documento y ha expresado su "preocupación" después de que la Generalitat "haya decidido suprimir este proyecto". En ausencia de Ana Noguera, autora del documento a favor del Women's Legacy, Rosana Pastor ha manifestado que al CVC también le "preocupa" la repercusión de esa cancelación "sobre el prestigio de la conselleria ante la petición de nuevos proyectos europeos" y "el posible retorno de las subvenciones concedidas".

Igualmente, ha pedido a Educación, como se ha acordado, "que reconsidere su decisión" para evitar que "los libros mantengan una visión sesgada con predominio masculino" y reclamar "la recuperación de las mujeres en la historia y su visibilización".

Marta Alonso, que ha hablado de "ilegalidad" ha defendido el escrito remitido por la Generalitat y ha pedido que incluyera en el debate, a lo que Muñoz ha respondido que hay que tener en cuenta los plazos y que el escrito de Educación quedaba fuera de estos.

"Fuera de plazo"

Pastor, como también ha hecho Pedrós, ha contestado a quienes señalaban que se iba "en contra del reglamento" por no incluir ese escrito que no era así "por mucho que se repita". Huguet ha refrendado que ese documento, como el remitido por entidades de respaldo a Women's Legacy, "han llegado fuera de plazo" aunque ha matizado que los ha hecho llegar a los consejeros aunque no figuraban en el orden del día.

Irene Ballester ha defendido los "referentes" que las mujeres pueden suponer para los más pequeños y Lozano le ha reprochado que mantengan una posición "muy dramatizada" y ha censurado que el CVC se erija como "juez", mientras Pastor ha hablado de "plena autonomía".

Ascensión Figueres ha preguntado si el punto sobre Women's Legacy podía aprobarse como informe si se recogía como "información" y la presidenta ha planteado cambiarlo a la primera forma. Esto ha suscitado algunas protestas como la de Lozano, que ha manifestado su voto en contra y particular, y la de Inmaculada Vidal, que ha pedido aclarar la "confusión" existente. Pastor ha asegurado que el cambio se ha hecho otras veces y Huguet lo ha avalado con el reglamento.

José Vicente Navarro ha señalado que si se producía ese cambio se reservaba el derecho a impugnar. La presidenta, que ha dicho que no había cambio y ha mantenido la palabra información y no informe, ha dado paso a la votación, durante la que ha surgido de nuevo la polémica porque cinco consejeros han decidido no votar. El documento se ha ratificado con trece a favor.