La decisión del nuevo gobierno local de Torrent, integrado por el Partido Popular y Vox, de quitar el nombre del líder del grupo Al Tall, Vicent Torrent, al auditorio municipal, ha provocado una oleada de reacciones contrarias de instituciones, colectivos y representantes del mundo de la política. El propio afectado ha pasado gran parte de este martes recibiendo llamadas de apoyo y adhesiones. "Al final han conseguido el efecto contrario al que querían porque se está formando una gran barricada", ha expresado Vicent Torrent a Levante-EMV.

Para el musicólogo y miembro del Consell Valencià de Cultura, la decisión ha sido "un acto muy sectario por parte del gobierno local porque ellos gobiernan para toda la ciudad y en Torrent hay mucha gente que entiende y comparte el mensaje del 'Tio Canya' y, por lo tanto, veía muy bien que un símbolo de la defensa de la lengua y la cultura popular diera nombre a l'Auditori".

Vicent Torrent analiza que "la derecha quiere que la sociedad vuelva a las catacumbas pero ha llegado tarde". También critica que PP y Vox "no soportan que salgan a la luz todas aquellas cosas que han intentado invisibilizar durante décadas como son el valenciano y la cultura tradicional". El artista ha recordado su discurso, hace unos años, cuando recibió el premio Carta Pobla de Torrent y se refirió a que venía de una familia "de derechas, pero buena gente y educada" y esperaba "con muchas ganas, que algún día la derecha valenciana sea de verdad valenciana y deje esa sumisión tan bestial a España".

Torrent nació en la capital de l'Horta Sud, estudió Magisterio y fundó con el catarrogí Miquel Gil y otros artistas la emblemática formación Al Tall. Con este grupo escribió algunas de las canciones más representativas del folk valencià como el "Tio canya", un himno reivindicativo del uso de la lengua y las señas de identidad. Uno de los momentos más emotivos de la carrera de Al Tall fue la celebración en el año 2000 de su 25 aniversario con la grabación en directo en l'Auditori de un álbum, que contó con el acompañamiento de 110 músicos de la Unió Musical de Torrent, "Al Tall, 25 anys en directe".

El grupo Al Tall logró en 2021 una distinción de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural y ese mismo año Vicent Torrent fue nombrado miembro del Consell Valencià de Cultura, un cargo que todavía mantiene. Asimismo y entre los numerosos reconocimientos, es hijo adoptivo de l'Alcúdia (2016), logró el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla en 2004 y l'Orfeó d'Aldaia homenajeó a la banda y a Torrent en 2016, entre otros. En esta línea, Al Tall recibió el Premio Importante de Levante-EMV en 2021. En su ciudad, Vicent Torrent recibió el Premi Carta Pobla en 2015 y la Comissió 9 d'Octubre le concedió en 2022 un Premi Maulet. Además, la falla Cronista Vicent Beguer Esteve, que dedicaba este año 2023 su 'llibret' a la música en valenciano, incluyó en el trabajo principal una entrevista al líder del Al Tall. Uno de los últimos homenajes lo recibía esta primavera en Torrent cuando l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud (Ideco) le entregaba en la Sala Cívica de l'Antic Mercat el Premi Quico Moret.

Numerosas muestras de apoyo

La iniciativa municipal, con la que el gobierno del PP y Vox pretende que el edificio recupere su nombre original, el que tuvo entre 1999 y 2016 (l'Auditori) ha generado numerosas reacciones, entre ellas la del expresidente del Consell, Ximo Puig. "La extrema derecha está hegemonizando una batalla cultural en la Comunitat Valenciana. En estos años, la Comunitat Valenciana ha estado vinculada a una sociedad de respeto, de defensa de la autonomía y la cultura pero desde el respeto, enteniendo que aquí tenemos distintas formas de ver la vida, que es lo que la derecha no entiende".

En el Consell Valencià de Cultura, por su parte, se han mostrado preocupados por este tipo de hechos y calculan que se abordará en el pleno que tienen fijado para la próxima semana. Por su parte, para Acció Cultural del País Valencià (ACPV), se trata de "un nuevo caso de radicalismo y censura de PP-VOX". "No tienen respeto por la cultura ni por la música popular valenciana, ni por el valenciano. Son antivalencianos y gobiernan contra la mitad de la población", reprochan.

En Torrent, la Comissió 9 d'Octubre, que premió a Torrent en 2022, considera la decisión "un grave ataque hacia nuestra cultura, nuestro trabajo para recuperar nuestras raíces silenciadas y nuestra identidad". "Denunciamos la falta de responsabilidad del actual Ayuntamiento de Torrent, centrado más a crear polémicas baratas entre la ciudadanía que no a facilitar el día a día de nuestros conciudadanos y conciudadanas" y su intención de "dividir y de destruir, más que de construir".

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, ha lamentado la decisión del gobierno local de Torrent y ha pedido a PP y Vox que reconsideren la postura porque "Vicent Torrent es indiscutiblemente una de las figuras culturales más importantes de la comarca y merece que el auditorio de su ciudad natal lleve su nombre". El mandatario ha recordado que "'l'Horta Sud lucha por mantener su identidad como comarca y esa identidad es amplia y diversa, y no podemos eliminar una parte de esa riqueza cultural que tenemos".

Y en el Institut d'Estudis Comarcals de l'Hort Sud (Ideco), que premió a Torrent hace apenas tres meses, se ha reivindicado su "trabajo y trayectoria, como artista, musicólogo y un referente en la recuperación de la música tradicional y popular valenciana". "No son admisibles revisiones ni cambios de este tipo. Se debe ser respetuoso con figuras como Vicent Torrent que han hecho que nuestra sociedad sea más culta y comprometida con su lengua", esgrime su presidente, Josep Tarazona.

Dado que uno de los galardones más preciados de Torrent es el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla en 2004, su alcalde actual Vicent Zaragozà ha manifestado que "la trayectoria cultural y científica de las personas, como es el caso de Vicent Torrent, ha de estar muy por encima de las guerras políticas y de las ideológicas, y no es justo que se utilice el nombre de una persona que ha hecho unas aportaciones incuestionables a la sociedad para hacer batalla política".

"Torrent no merece tanto odio"

En Aldaia, también la decisión ha sido un mazazo en algunos sectores. En el Teatre Auditori Municipal (TAMA), Al Tall ofreció uno de sus míticos conciertos en la gira de despedida. Por ello, la concejala de Cultura, Empar Folgado, en nombre del gobierno local, ha esgrimido que Vicent Torrent "es intrínseco y transcersal a los fundamentos, la vertebración, la tradición y la historia, al tiempo que un ejemplo de compromiso, trabajo, investigación y dignificación, no solo de la lengua y la música, sino de la cultura y la sociedad valenciana, y como tal ha sido una figura de reconocimiento, tradición y consenso". "Vicent és fins i tot de qui no el volia... Qui el nega i atempta contra la seua presència (el PP i VOX de Torrent, ara), només explica que el seu projecte i raons estan farcits de mala fel i rancúnia. Torrent, ni el municipi, ni Vicent, no mereixen tant d’odi!", concluye la concejala.

En la misma población, l'Orfeó d'Aldaia, que también rindió un espectacular homenaje a Al Tall, ha afirmado que sus componentes están "contrariados, estupefactos y decepcionados con la decisión exprés y arbitraria de borrar el nombre de Vicent Torrent del Auditorio Municipal de su pueblo". "Como asociación valenciana, y vecina de la comarca con Torrent, en nombre de la cultura, la música y el valenciano, queremos mostrar desaprobación y pedimos a los responsables que consideren los motivos y las consecuencias de retroceso y pérdida en materia de expresión cultural, histórica y cívica", indican.