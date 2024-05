Los números del 39º Cinema Jove: 10 pelis, 58 cortos, ocho series y cuatro 'experimentos'

Cinema Jove presenta a competición en su 39ª edición 10 largometrajes, 58 cortometrajes, ocho series y cuatro películas dedicadas a narrativas experimentales, con temáticas que denotan la curiosidad por el pasado reciente de la juventud actual.

La directora adjunta de Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), María Fuster; el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, y las representantes de los comités seleccionadores Ana Catalá (largometrajes) y Laura Pérez (cortometrajes), han sido los encargados de presentar hoy las obras audiovisuales que concurren en esta edición, que se celebrará del 20 al 29 de junio.

Carlos Madrid ha explicado que en las selecciones oficiales “destacan, como marca identitaria de Cinema Jove, los tránsitos a la madurez en distintas épocas de la juventud; en este caso, en contextos tan variopintos como la sociedad portuaria romana, un microcosmos rural en la guerra de Kosovo o un instituto de la India”.

Rueda de prensa de la presentación. / Levante-EMV

Asimismo, ha destacado que en la Sección Oficial de Largometrajes compiten este año dos propuestas valencianas. La primera de ellas, ‘Lo carga el diablo’, será la encargada de inaugurar el festival. Pablo Molinero, Antonia San Juan, Isak Férriz y la joven actriz Mero González protagonizan esta delirante ‘road movie’ dirigida por Guillermo Polo.

Por otra parte, Jordi Núñez firma y dirige la adaptación de la obra teatral ‘Valenciana’, de Jordi Casanovas, un drama ambientado en la Comunitat Valenciana durante los 90, donde los estertores de la Ruta del Bakalao se conectan con la ‘España del progreso’ y el nacimiento de la telerrealidad con la truculenta cobertura del caso de las niñas de Alcàsser.

Además, en esta edición coinciden dos propuestas procedentes de países de la antigua Yugoslavia: ‘78 Days’, un falso diario documental de Emilija Gašić, rodado con cámaras caseras que retrata la vidade una familia serbia durante el bombardeo de la OTAN en 1999; y, por otro lado, ‘Excursión’, donde la cineasta bosnioherzegovina Una Gunjak reflexiona sobre el significado de convertirse en mujer en la era de la posverdad.

Otros largos son: la india ‘Girls Will Be Girls’ de Shuchi Talati; ‘El Paraíso’, de Enrico Maria Artale, con premios en la Mostra de Venezia; ‘Fly On’ de Takuya Kato; el drama alemán ‘Of Living Without Illusion’ de la directora suiza Katharina Lüdin; ‘All the Long Nights’, de Shô Miyake, estrenada en la pasada Berlinale; o el ‘thriller’ psicológico australiano ‘Birdeater’, de Jack Clark y Jim Weir.

Sección Oficial de Cortometrajes

Sobre cortos, la Sección Oficial de Cortometrajes incluye 58 títulos procedentes de 20 países, que reflejan una gran riqueza de lenguajes y estilos narrativos, desde la ficción hasta la animación y el documental experimental. Las proyecciones se dividirán en 10 sesiones de entre cinco y seis títulos cada una. Muchos de los trabajos han sido programados y premiados en algunos de los principales festivales del mundo, como Cannes, Locarno, Clermont-Ferrand, la Berlinale, El Cairo y Sundance.

Ocho estrenos habrá este año en la Sección Oficial de Series, con comedias, dramas, ‘thrillers’ y documentales. Son: ‘After The Party’, ‘Dates in Real Life’, 'El sabor del silencio', ‘The Meteorites’, 'Push', 'Ignorant' y 'Nos vemos en otra vida'.

En cuanto a experimentación, La sección oficial Órbites ya había sido anunciada. Destaca ‘El arte de los analfabetos’ (Kevin Castellano Castaño y Eduardo Hirscheld León), donde se reproduce el camino a pie desde València hasta los Pirineos que realizó el abuelo del valenciano Kevin Castellano junto a su padre durante la posguerra.

También están el ‘thriller’ documental ‘My Sextortion Diary’, de Patricia Franquesa; el mediometraje de no ficción ‘Elogio del horizonte’, cuyos protagonistas, el propio director, Rafa Alberola, y la guionista, Jimena Merino; y la pieza de docuficción etnográfica de Alberto Martín Menacho ‘Antier Noche’.